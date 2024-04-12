На самом деле указанные средства в прошлом году правительство направило на защиту всего топливно-энергетического сектора.

Компания "Центрэнерго" опровергла фейк о том, что на обустройство защиты для Трипольской ТЭС от российских ракет и дронов было выделено из госбюджета 9,7 млрд грн.

"Собственными силами компания на 100% выполнила физическую защиту первого уровня (имеются в виду биг-беги и габионы, - ред.) критически важных элементов наших ТЭС. О чем мы сообщали и ранее. Эта защита спасает от осколочных поражений, а не от прямых попаданий ракет. Полностью защитить мощности только этим невозможно", - сообщила пресс-служба госкомпании.

В "Центрэнерго" отметили, что Россия прицельно бьет именно по тому оборудованию, которое восстанавливается годами и "которое не спрячешь в бетон и мешки с песком". Отмечается, что фейки о получении средств из госбюджета на физическую защиту ТЭС в сети распространяют для дискредитации государства и чтобы посеять панику и уныние среди населения.

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В компании уточнили, что на самом деле дополнительные 9,7 млрд грн правительство в прошлом году выделило на защиту критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора.

"То есть всего топливно-энергетического сектора, а не только Трипольской ТЭС", - пояснили в "Центрэнерго".

Уничтожение Трипольской ТЭС

Как сообщал УНИАН, утром 11 апреля Россия поразила Трипольскую ТЭС - самую мощную электростанцию Киевской области. Это привело к уничтожению всей генерации ""Центрэнерго"".

Председатель наблюдательного совета ПАО ""Центрэнерго"" Андрей Гота заявил, что без предоставления Украине систем ПВО восстановление разрушенной Трипольской ТЭС является "бесполезным делом".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что именно недостаток средств защиты сделал возможным уничтожение россиянами Трипольской ТЭС под Киевом.

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