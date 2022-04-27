Дмитрий Песков заявил, что поставки газа будут прекращать по мере того, как будет подходить срок оплаты

Российская Федерация пригрозила перекрыть газ европейским странам, которые откажутся платить в рублях. В Кремле отметили, что Польша и Болгария получат "голубое топливо", если заплатят на новых условиях.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

"По мере того, как будет подходить срок оплаты, если какие-то потребители откажутся от оплаты по новой системе, то указ президента, конечно, будет выполняться", - заявил Песков.

В то же время он отказался сообщить, сколько стран согласились оплачивать газ рублями. При этом он заявил, что поставки газа в Польшу и Болгарию возобновят, если страны заплатят по газовым контрактам в надлежащей форме. По его словам, Путин не намерен вести переговоры по поставкам газа с польским и болгарским коллегами.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта президент РФ Путин издал приказ об оплате за российский газ исключительно в рублях, вместо евро. 26 апреля РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию. "Газпром" объяснил это отказом государств принимать условия оплаты в рублях.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к быстрому уменьшению зависимости от российского газа. При этом в ЕС назвали недопустимой остановку поставок газа в Польшу и Болгарию и готовит ответ.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сейчас государства-члены Европейского Союза не имеют согласия относительно полного эмбарго или повышение пошлин на импорт российской нефти и газа.

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