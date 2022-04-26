Федеральное правительство работает над планом отказа от российского природного газа.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к быстрому уменьшению зависимости от российского газа.

Об этом он сообщил в Twitter.

"Я согласен с тем, что зависимость от импорта российского природного газа должна быть быстро уменьшена, а расширение возобновляемых источников энергии и меры по повышению эффективности должны быть значительно ускорены", - написал он.

По словам президента Австрии, федеральное правительство работает над планом отказа от российского природного газа.

"Я приветствую это, потому что время играет основную роль. Не только из-за захватнической войны России против Украины, но и из соображений защиты климата", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее министр по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер, комментируя намерение Европейского Союза отказаться от поставок российского газа до 2027 года, назвала такую цель очень амбициозной для самой Австрии.

Как заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, сейчас государства-члены Европейского Союза не имеют согласия относительно полного эмбарго или повышение пошлин на импорт российской нефти и газа.

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