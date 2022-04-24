Австрия на 80% зависит от российского природного газа, что делает страну уязвимой к шантажу.

Европейский Союз намерен отказаться от поставок российского газа до 2027 года, однако в Австрии такую цель называют очень амбициозной.

Об этом сказала министр по защите климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Леоноре Гевесслер в интервью Kurier.

По ее словам, Австрия на 80% зависит от российского природного газа, что делает страну уязвимой к шантажу.

"В конце концов, это результат политики последних 15 лет, когда было сделано мало для снижения зависимости. Вот почему мы сейчас работаем над планом выхода. И в то же время мы подготовили все планы на случай чрезвычайных ситуаций", - сказала она.

При этом Гевесслер считает такие планы очень амбициозными, что потребуют значительных изменений.

"Да, это не происходит сразу, и, честно говоря, сделать это в 2027 - это очень амбициозная цель. Каждый план поэтапного отказа состоит из трех столпов: сократить потребление газа или полностью отказаться от него, например, заменив систему газового отопления и перейти на экологически чистое электричество. Во-вторых, увеличение внутреннего производства, то есть расширение производства водорода и биогаза. И, в-третьих, искать новые страны-поставщики, диверсифицировать, например, больше из Норвегии или сжиженного газа", - пояснила министр.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля 2022 года РФ ворвалась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

В марте лидеры ЕС обязались сократить потребление российского газа на 66% к концу этого года и к 2027 году снять зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов.

22 апреля канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не может позволить себе ввести эмбарго на поставки газа из России. А уже 23 апреля в Австрии заявили, что не поддержит газовое эмбарго против России.

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