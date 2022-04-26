Сегодня поток природного газа в Польшу прекратился совсем.

Во вторник, 26 апреля, Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту.

Об этом пишет польский портал Onet.

Из-за прекращения поставок природного газа по магистрали "Ямал-Европа" в министерстве климата Польши собралась кризисная группа.

России не делала никаких заявлений по этой ситуации.

Ожидается, что польское правительство сделает официальные объявления по этому поводу сегодня.

Прекращение поставок газа изданию неофициально подтвердили правительственные источники и в польской нефтегазовой промышленности (PGNiG).

"В прошлую пятницу истек срок расчетов за газ в валюте РФ. Мы учитываем различные сценарии и готовы к ним", - подчеркнули в компании.

Российский "Интерфакс" со ссылкой на данные европейских газотранспортных систем пишет, что поставки газа в Польшу прекратились в 04:00 26 апреля.

Напомним, что в марте президент РФ Путин подписал указ о продаже газа "недружественным странам" (в которые входит и Польша). Он предусматривает расчет за газ только в рублях. Новый закон вступил в силу 1 апреля. Польша отказалась это делать.

Ранее Европейская комиссия изучила требования Путина оплачивать газ в рублях и пришла к выводу, что это нарушит санкции. Таким образом, ни одна страна ЕС не должна оплачивать голубое топливо российской валютой.

Напомним, Украина предложила Европейскому Союзу оплачивать российские нефть и газ по "иранской модели". Оплату переводить на специальный счет, к которому РФ сможет получить доступ после прекращения войны против Украины.

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