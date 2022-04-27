Накануне РФ прекратила поставки газа в Польшу и Болгарию.

Заявление "Газпрома" о прекращении поставок газа в Польшу и Болгарию после их отказа от оплаты в рублях – это попытка России шантажировать Евросоюз газом.

Об этом в глава Twitter заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Это неоправданно и недопустимо. И это еще раз свидетельствует о ненадежности России как поставщика газа. Мы готовы к такому сценарию. Мы тесно контактируем со всеми государствами-членами. Мы работаем над обеспечением альтернативных поставок и лучших возможных уровней хранения по всему ЕС", – написала она.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, государства-члены разработали планы на случай непредвиденных обстоятельств именно для такого сценария: "Сейчас проходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ ЕС. Мы также продолжим работу с международными партнерами, чтобы обеспечить альтернативные потоки".

Глава Еврокомиссии добавила, что продолжит работу с европейскими и мировыми лидерами для обеспечения безопасности энергоснабжения в Европе.

Напомним, ранее сообщалось, что 26 апреля Россия остановила поставки газа в Польшу по Ямальскому контракту, а также приостановила поставки газа в Болгарию.

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