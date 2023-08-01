Из-за войны вся ремонтная кампания для "Харьковских теплосетей" получила двойной объем первоочередных задач.

В Харькове устанавливают 14 блочно-модульных котельных. Они заменят устаревшие котлы и оборудование, которое не подлежит ремонту, для обеспечения автономности больничного комплекса. Об этом речь идет в сюжете КП "Харьковские тепловые сети".

Из-за войны вся ремонтная кампания для "Харьковских теплосетей" получила двойной объем первоочередных задач.

Сергей Мельниченко, начальник управления по эксплуатации, сообщил, что ремонт старых котлов растянулся бы до зимы. Блочно-модульные котельные решают вопрос времени.

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"Привезли, собрали из четырех блоков, все подключили - конечно, это быстрее, чем строить. Это уже на 90% готовая продукция... саму котельную мы не строим, мы только подключаем. Крупно-узловая сборка уже сделана производителем котельной (KOLVI), это значительно ускоряет сам монтаж", — сообщил Сергей Мельниченко.

17 таких блочно-модульных котелен уже прошли самый тяжелый в истории Украины отопительный сезон 2022-2023, и при этом сэкономили до 20% электричества и газа.

По словам Сергея Мельниченко, самая большая из уже имеющихся в Харькове блочно-модульных котельных имеет мощность в 1 МВт, а новая партия - от 3 МВт до 8 МВт. Котельная на 6 МВт уже способна обеспечить теплом и водой семь больших многоэтажек, школу и детский сад.

Также к блочно-модульным котеленам KOLVI можно подключать генератор. Поэтому если в этом отопительном сезоне в Украине повторятся блэкауты, блочно-модульные котельные продолжат работать даже без света.

"На всем оборудовании есть частотное управление, поэтому мы имеем возможность поставить здесь дизельные генераторы. Поэтому во время блэкаутов у нас будет запас воды, своя электроэнергия, и мы сможем предоставлять услуги отопления даже во время блэкаутов", — говорит Сергей Мельниченко.

В этом году только в Киевском районе Харькова закончат работы на четырех блочно-модульных котельных. Самая большая котельная на 8 мВт находится в Новобаварском районе, остальные распределены по необходимости по другим районам города. Все блочно-модульные котельные будут готовы начать отопительный сезон 2023-2024 вовремя.