Харьков будет поделен на 12 очередей, в каждой из которых ограничение электроснабжения продлится до 3 часов.

С понедельника, 31 октября, в Харькове начнут почасовые отключение электроэнергии для населения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

"С 31 октября в Харькове начнутся почасовые отключения электроэнергии для населения. Такие действия необходимы для стабилизации электросетей, ведь враг продолжает обстрелы нашей энергетической инфраструктуры. Чтобы хоть немного уменьшить дискомфорт для жителей, совместно с АО "Харьковоблэнерго" разработали более понятный график отключений", - отметил он.

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По словам Синегубова, по этому графику Харьков будет поделен на 12 очередей, в каждой из которых ограничение электроснабжения продлится до 3 часов.

Веерные отключения в Украине-что известно

Как сообщал УНИАН, с 10 октября в результате российских атак в Украине было разрушена треть электростанций что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

Впоследствии в Офисе президента заявили, что с 20 октября по всей стране будут ограничения на поставку электрической энергии, а также начиная с 07:00 до 23:00 необходимо минимизировать пользование электроэнергией.

В ночь на 27 октября российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-шахедами по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света.

27 октября председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей Киевской области о возможности длительных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

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