Полностью отказаться от выключений пока вряд ли удастся.

К концу недели появятся честные и сбалансированные графики планового выключение электроэнергии.

Об этом во время брифинга заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Работа идет, думаю, будет завершена не позднее, чем к концу этой недели, возможно, к началу следующей. И я верю, что отключения станут более сбалансированными, не будет таких несправедливых вещей, когда одним не везет, а другим везет", - рассказал Харченко.

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По его словам, объемы отключений электроэнергии будет зависеть от того, насколько украинцам удастся уменьшить потребление, особенно в пиковые часы. Полностью отказаться от отключений пока вряд ли удастся.

"Надо понимать, что отключение - вынужденная мера. К ней прибегают тогда, когда люди потребляют слишком много. Не сэкономили, и сеть не выдерживает. К сожалению, это останется. Порой такие ситуации могут быть следствием атак. Когда дроны или ракеты прилетают в конкретные объекты, которые повреждаются или разрушаются, и отключают определенных потребителей, которые присоединены к этому объекту. Нет волшебной палочки. Несколько часов все равно нужно, чтобы переключить потребителей на резервные каналы, применить резервные схемы", - пояснил директор Центра исследований энергетики.

Отключение света в Украине из-за атак РФ

10 октября Россия начала интенсивные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры с применением ракет и дронов-камикадзе.

22 октября оккупанты совершили еще одну ракетную атаку на энергетические объекты магистральных сетей западных регионов Украины.

По информации генерального прокурора Андрея Костина, с начала полномасштабного вторжения вооруженными силами РФ осуществлено 85 атак на объекты электроэнергетики Украины, из них 51-в октябре.

Серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры Украины.

После ракетных атак в Украине начали применять графики ограничения электроснабжения потребителей и призвали их экономить электричество в пиковые часы нагрузки.

25 октября "Укрэнерго" применило графики отключения света для предприятий по всей Украине.