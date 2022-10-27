Это необходимо, чтобы преодолеть последствия ночной атаки.

Жителей Киевщины предупредили о возможности долговременных, а именно более 4 часов, отключений электроэнергии.

Об этом говорится в Telegram-канале главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

"В Киевской области применяются ограничения поставки электроэнергии. Выключение может длиться дольше, чем 4 часа. Это необходимо, чтобы преодолеть последствия ночной атаки страны-террориста", - объясняют в ОВА.

Видео дня

Отмечается, что все службы работают над восстановлением и стабилизацией ситуации.

Атаки РФ по электро инфраструктуре: какие последствия

С 10 октября в результате российских атак в Украине была разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроснабжения. Из-за этого власти призвали украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы.

19 октября советник министра по вопросам энергетики Александр Харченко сообщил, что около 40% энергетической инфраструктуры серьезно повреждены.

С 20 октября по всей стране начали вводиться ограничения на поставки электрической энергии, а также начиная с 07:00 до 23:00.

Энергетики заявили, что прилагают все усилия, чтобы отключения длились не более 4 часов.

В ночь на 27 октября, российские оккупанты совершили более 6 атак дронами-шахедами по территории Киевщины. В результате атак по энергетической инфраструктуре в Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления, поэтому сейчас вводятся более длительные экстренные отключения света.