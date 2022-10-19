Отмечается, что Света не будет не более четырех часов, но ситуация коснется всей Украины.

Сегодня энергосистема Украины очередной раз подверглась ракетным атакам Российской Федерации. До сегодняшнего вечера специалисты нашли возможность не вводить ограничения для потребителей. Но завтра 20 октября по всей Украине могут быть применены меры ограничения потребления с 7:00 утра до 22:00 вечера.

Об этом сообщили в НЭК "Укрэнерго".

Отмечается, что отключения будут поочередные - продолжительность очереди также определяет облэнерго, но не более 4 часов.

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"Это вынужденный шаг. С 10 октября украинская энергосистема подверглась атакам врага более чем за 8 месяцев войны. После атаки 10 октября мы восстановили энергоснабжение за 2 дня. С 13 октября диспетчерский центр "Укрэнерго" не применял графиков принудительных ограничений. Сегодня, 19 октября, враг, который не может конкурировать на поле боя с ВСУ, снова атаковал гражданскую энергетическую инфраструктуру. Поэтому завтра мы применим контролируемые просчитанные ограничения потребителей, которые мы должны осуществить, чтобы система работала сбалансировано", - подчеркнули в компании.

Украинцам советуют до завтра, до 7.00 утра, иметь заряженные телефоны, пауербанки, запас воды, фонарики и батарейки к ним.

"Причина завтрашних ограничений - дефицит мощности в системе. Не исключаем, что с наступлением холодов мы будем просить о вашей помощи чаще. Постараемся информировать вовремя. Спасибо, что вы все теперь немного энергетики", - отметили в НЭК "Укрэнерго".

Помните, что на сайте Министерства энергетики можно найти ссылки на сайты операторов сетей, которые публикуют объявления о применении ограничений потребителей. Где именно, в какое время - смотрите, пожалуйста, на сайтах ваших операторов распределительных сетей (облэнерго).

Российские удары по инфраструктуре Украины

Как сообщал УНИАН, в течение последних недель российские оккупанты наносят удары по энергетической инфраструктуре Украины. Из-за повреждений, которые возникли вследствие этого, власть призвала украинцев к сознательному потреблению электроэнергии в пиковые часы - с 17:00 до 23:00.

Ранее президент Зеленский сообщил, что с 10 октября 2022 года через российские удары по объектам критической инфраструктуры в Украине разрушена треть электростанций, что стало причиной масштабных отключений электроэнергии по всей стране.

"Еще один вид российских террористических атак: направленные на энергетическую и критическую инфраструктуру. С 10 октября 30% украинских электростанций было разрушено, что повлекло массовые отключения электроэнергии по всей стране", - отметил он.

11 октября, обстрелы продолжились. В частности, российские захватчики нанесли удар по двум объектам энергетики во Львовской области и по Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

15 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по одной из общин Киевской области. Значительные разрушения претерпел объект энергетической инфраструктуры.

18 октября в результате обстрела оккупантов поврежден критический объект инфраструктуры в Деснянском районе столицы. Также две российские ракеты попали по энергетическому объекту в Днепре.

Сегодня, 19 октября, оккупанты попали в Бурштынскую ТЭС.

По словам советника министра по вопросам энергетики Александр Харченко, около 40% энергетической инфраструктуры Украина серьезно повреждена.

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