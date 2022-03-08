Страны Европы должны принять принципиальное решение о прекращении закупок российского газа.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что в Европе сейчас есть дискуссия о прекращении потребления российского газа.

Об этом он сказал во время Всеукраинского телемарафона.

"Есть дискуссия, она более глобальная, при участии наших европейских партнеров, которые должны уже понять... Это то, о чем мы говорили в течение предыдущих месяцев и лет, что есть товар, а есть оружие. И в данном случае речь идет о том, что газ использовался не как товар, а как оружие. А сегодня это оружие уже на наших улицах, и от него гибнут наши дети, гражданские, военные, наши города разбомбливаются. Это уже очевидные вещи. К сожалению, понимание пришло после того, как катастрофа уже произошла", – отметил Галущенко.

Также он добавил, что страны Европы должны принять принципиальное решение о прекращении закупок российского газа.

"Есть возможности диверсифицировать. Они говорят о том, что готовы двигаться в этом направлении и будут двигаться в этом направлении, но им для этого нужно время", – сказал министр.

По его словам, европейские страны для снижения потребления российского газа могут задействовать мощности атомных электростанций.

По его словам, европейские страны для снижения потребления российского газа могут приобщить мощности атомных электростанций.

Ранее сообщалось, что нефтегазовый гигант Shell объявил о намерении отказаться от российских нефти и газа. Уходить с российского рынка компания планирует поэтапно – в качестве немедленного первого шага компания прекратит все спотовые закупки российской сырой нефти.

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