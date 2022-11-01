Украине удалось восстановить значительную часть поврежденных мощностей.

Европейская комиссия поражена стойкостью украинской энергосистемы, несмотря на войну и ракетные атаки россиян, однако перед Украиной стоят огромные вызовы.

Об этом сказала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в интервью УНИАН.

"Вызовы, которые должен преодолеть украинский энергетический сектор, конечно, огромные. Поразительно, что энергетическая система оставалась почти полностью функциональной до этой осени, в течение этих месяцев войны. И даже сейчас, несмотря на то, что Россия направляет свои удары против энергетической инфраструктуры, Украине удалось восстановить значительную часть поврежденных мощностей", - сказала она.

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Симсон отметила, что это является свидетельством чрезвычайной стойкости и храбрости мужчин и женщин, работающих в украинском энергетическом секторе.

Удар по энергосистеме Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Во всех областях начали отключать свет. Тогда только за одни сутки было повреждено 30% энергетической инфраструктуры Украины.

С 10 октября атаки на объекты критической инфраструктуры не прекращались.

22 октября оккупанты массово ударили ракетами по территории Украины. От электроснабжения было отключено почти 1,5 млн абонентов в семи областях.

31 октября в результате обстрела были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации возникли проблемы с электро - и водоснабжением.

По состоянию на 1 ноября Украина договаривается с 12 странами о поставках оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры.

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