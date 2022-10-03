Отмечается, что в хранилищах уровень газа не должен быть ниже 33%.

Странам Европейского союза рекомендовали сократить потребление газа до 13%. Для безопасного прохождения отопительного сезона в газовых хранилищах ЕС должно быть более 33%.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Международное энергетическое агентство рекомендовало членам ЕС сократить потребление газа на 9-13%. Такое решение позволит удерживать запасы газа на необходимом уровне весь отопительный сезон.

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При этом указано, что снизить потребление газа можно за счет снижения температуры термостатов на один градус, регулированию температуры котлов, а также за счет экономии в промышленности и коммунальной сфере.

В случае, если не снизить потребление, а Российская Федерация прекратит поставки, то запасы газа резко снизятся до менее пяти процентов. Если газ будет поступать без перебоев и без дополнительных мер экономии, то в хранилищах будет постоянно примерно 20% газа. Сокращение потребления позволит постоянно поддерживать в хранилищах 25-30% газа даже при низком поступлении газа.

В то же время для беспроблемного прохождения отопительного сезона в хранилищах должно быть не менее 33%. Запасы газа ниже указанного уровня создают риск дефицита.

Ожидается, что потребление газа в мире сократится на 0,8% в текущем году с рекордным падением на 10% в Европе и неизменным спросом в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Согласно прогнозам, в 2023 году глобальное потребление газа вырастет на 0,4%. На прогноз могут повлиять действия РФ, а также цены на энергоносители.

Газовый шантаж России - что известно

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить.

В свою очередь Siemens Energy, которая обслуживает турбины газопровода, сообщила, что такая проблема не приводит к остановке работы трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

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