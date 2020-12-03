По словам Бойко нынешние показатели являются крайне низкими.

В Министерстве энергетики Украины уверены, что электроэнергия для населения должна подорожать.

Об этом сообщает "Урядовий кур'єр" со ссылкой на исполняющего обязанности министра энергетики Украины Юрия Бойко.

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По его словам нынешние показатели, когда физические лица платят по 90 копеек за киловатт (за первые 100 киловатт потребления) являются крайне низкими.

Как пишет издание, вероятно подорожание следует ожидать в первой половине 2021 года.

По мнению Бойко, государственные производители электроэнергии -- "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" -- должны поставлять населению дешевую электрическую энергию. А это очень мешает установлению рыночных правил по которым работает весь цивилизованный мир.

"Перед нами встает объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. А мы имеем следующее: предприятия платят больше, люди -- меньше. И тем, кому государство хочет помочь, оно берет деньги из бюджета, а не должно забирать средства от промышленных предприятий", -- отмечает Бойко.

Сколько платят украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт - ч при потреблении до 100 кВт-ч, а сверх этого - 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

Вместе с тем для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

26 августа 2020 года Еврокомиссия обнародовала отчет, согласно которому тарифы на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе.

26 ноября 2020 года новоназначенный и. о. министра энергетики Юрий Бойко заявил о том, что считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

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Автор: УНИАН