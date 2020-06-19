Нацкомиссия предлагает с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза

Согласно проекту решения, тариф на передачу электроэнергии с 1 августа 2020 года должен увеличиться до 596,48 гривни за МВт-ч (без НДС).

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предлагает в 4 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго", до 596,48 гривни за МВт-ч.

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Об этом сказано в проекте решения, вынесенного на заседание комиссии, назначенное на 24 июня.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года должен увеличиться с 155,4 гривни (без НДС) за МВт-ч до 596,48 гривни за МВт-ч (без НДС).

Также НКРЭКУ намерена повысить тариф на услуги диспетчерского (оперативно-технического) управления госкомпании с 10,23 гривни за МВт-ч (без НДС) до 41,64 гривни за МВт-ч (без НДС).

В компании "Укрэнерго" пояснили, что в структуре тарифа на услуги по передаче электроэнергии недостаточно средств для покрытия спецобязательств "Укрэнерго" перед госпредприятием "Гарантированный покупатель". На весь 2020 год для "Гарантированного покупателя" в тарифе компании предусмотрено только 8,6 миллиарда гривень, тогда как только текущая задолженность уже превышает 16 миллиардов гривень. При этом ситуация осложнилась тем, что в сумме этой задолженности учтена не только разница между ценой покупки и продажи "зеленой" электроэнергии, но и компенсация расходов "Гарантированного покупателя" от продажи электроэнергии поставщикам универсальных услуг для нужд населения. Такие расходы в тарифе "Укрэнерго" предусмотрены не были.

"Одним из ключевых инструментов для сбалансирования ситуации, которая сейчас сложилась на рынке электрической энергии из-за кризиса неплатежей между его участниками, является пересмотр тарифа "Укрэнерго". Впрочем, такой инструмент должен быть применен только вместе с целым рядом других антикризисных мер", - заявили в компании.

В частности, отмечают в "Укрэнерго", это смена норм действующего законодательства для реализации положений правительственного Меморандума с производителями из возобновляемых источников энергии, введение правительством нового механизма возложения спецобязательств (ПСО), а также привлечение внешнего финансирования для покрытия долгов на рынке электрической энергии, которые образовались в течение первого полугодия 2020 года.

"В случае невыполнения указанных мер, сбалансировать финансовую ситуацию на рынке будет возможно только при установке тарифа на передачу электроэнергии, который превысит 600 гривень за МВт–ч", - завили в компании.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации – на 27,2% с 1 января 2020 года.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

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