НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое

Сегодняшнее решение о повышении является предварительным, а окончательное одобрение запланировано на 11 июля.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), предварительно одобрила проект решения, согласно которому тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины госкомпании "Укрэнерго" предлагается повысить более чем в два раза, до 327,97 грн за МВт-ч.

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии сегодня.

Согласно проекту решения НКРЭКУ, тариф на передачу электроэнергии "Укрэнерго" с 1 августа 2020 года может увеличиться с 155,4 грн (без НДС) за МВт-ч до 327,9 грн за МВт-ч (без НДС). Хотя ранее планировалось повысить тариф в 4 раза, до уровня 596,48 грн за МВт-ч.

Член НКРЭКУ Руслан Кайдаш отметил, что повышение планируется провести в два раза, а не в четыре, в связи нахождением другого источника покрытия дефицита средств компании: задолженность "Гарантированного покупателя" (Гарпок) предлагается погасить за счет средств иностранных партнеров. По словам Кайдаша, "Укрэнерго" ведет переговоры с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком о привлечении соответствующих кредитов. Регулятор также предлагает внедрить активный налог на «зеленую» генерацию и новый механизм спецобязательств на рынке электроэнергии (ПСО).

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"Мы рассчитываем на то, что максимально будут привлечены средства международных партнеров и Кабмин введет положение о переходном ПСО, которое даст экономию почти 10 копеек (за киловатт-час – УНИАН), которое мы предложим сегодня", - сказал глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Тарасюк подчеркнул, что сегодняшнее решение о повышении является предварительным, а окончательное одобрение запланировано на 11 июля.

"Предлагаем установить тариф на минимально приемлемом уровне. Но это только предварительное одобрение, окончательное принятие запланировано на 11 июля. До этого времени может уровень повышения измениться и ждем предложения от участников рынка", - сказал он.

Присутствующие на заседании народные депутаты просили Нацкомиссию отложить решение о повышение тарифа, поскольку соответствующие меры приведут к значительному удорожанию электрической энергии для украинской промышленности, что спровоцирует рост цен на товары, коммунальные услуги и прочее. Они отметили, что это также значительно ударит по конкурентоспособности украинских производителей, поскольку тарифы на электричество в Европе значительно ниже, чем в Украине.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2019 года НКРЭКУ приняла постановление о повышении тарифа оператора Объединенной энергосистемы Украины компании "Укрэнерго" на передачу электрической энергии на 33% и на услуги диспетчеризации – на 27,2% с 1 января 2020 года.

17 июня глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил, что заложенные в подписанном правительством с производителями электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) меморандуме условия погашения накопившейся перед ними задолженности могут привести к росту тарифа оператора системы передачи НЭК "Укрэнерго" более чем втрое.

Справка УНИАН. Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию Объединенной энергосистемы страны.

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