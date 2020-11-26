Об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения.

Новоназначенный и.о. министра энергетики Юрий Бойко считает одним из важных вопросов в секторе пересмотр с 2021 года действующего механизма перекрестного субсидирования, по которому население получает электроэнергию по льготной цене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Бойко заявил во время своего первого брифинга после назначения.

Читайте такжеВ Раде объяснили, почем цена электричества в Украине выросла на 30%

«Следующий приоритет – снижение перекрестного субсидирования. За этой фразой стоит объективная необходимость пересмотра подходов к формированию тарифов для бытовых потребителей. Поскольку на сегодняшний день, в том числе в информ-поле, присутствует большое количество манипулятивных заявлений о конечной стоимости электроэнергии для населения», - сказал он.

По его словам, по состоянию на ноябрь бытовой потребитель платит за электрическую энергию 1 копейку, поскольку действующий тариф покрывает только расходы на транспортировку. В Украине средневзвешенная стоимость транспортировки электроэнергии от станции до здания, включая тариф на передачу НЭК «Укрэнерго», тариф оператора системы распределения и тариф на поставку от поставщика, составляет 1 гривна 03 копейки за кВт-ч.

«Итак, суммарно доставка стоит 1 грн 03 копейки, а средневзвешенная цена одного кВт-ч для бытового потребителя за последние 2 месяца статистически составляет 1 грн 04 копейки. То есть, по сути, в рамках текущей модели ПСО, по которой «Энергоатом» и «Укргидроэнерго» продают электроэнергию для "Гарантированного покупателя» по 1 копейке, оплачивается исключительно поставка", - пояснил глава ведомства.

Сколько платят украинцы

В Украине цена на электроэнергию для населения не менялась с 2017 года и составляет 90 коп. за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч, а свыше этого – 1 грн 68 коп. за кВт-ч.

В то же время, для промышленных потребителей цены на электричество формируются на основании рыночных механизмов и колеблются от 2,5 грн до 4 грн за кВт-ч.

Повышение тарифа

19 июня 2020 года Нацкомиссия предложила с августа повысить тарифы "Укрэнерго" в 4 раза.

26 июня 2020 года НКРЭКУ предварительно одобрила повышение тарифа "Укрэнерго" вдвое.

26 августу 2020 года Еврокомиссия обрадовала отчет, согласно которому тарифы на электроэнергию в Украине на треть выше, чем в Европе.

Кадровые перестановки в Минэнергетики

20 ноября 2020 года Кабмин уволил исполняющего обязанности министра энергетики Ольгу Буславец и назначил на эту должность заместителя министра энергетики Юрия Бойко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Бредихина