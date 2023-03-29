Он пустой внутри и не представляет опасности.

Загадочный объект, который обнаружили рядом с поврежденным трубопроводом "Северный поток-2", подняли с дна. Им оказался морской дымовой буй, а не антенна для подрыва, как ранее утверждал президент России Владимир Путин.

Как сообщили в Датском энергетическом агентстве, работы завершились в среду, 29 марта. Они проводились при участии Вооруженных сил Дании на глубине 73 метра. За процессом наблюдал представитель компании Nord Stream 2 AG, владельца трубопровода.

"Расследования показывают, что объект является пустым морским дымовым буем, который используется для визуальной маркировки. Объект не представляет угрозы для безопасности", — сказано в сообщении Датского энергетического агентства.

Видео дня

Напомним, в марте Путин заявлял, что "Газпром" обнаружил возле трубопровода загадочный объект, похожий на антенну для подрыва. Он имел высоту примерно 40 сантиметров и диаметр — 10 сантиментов.

Инцидент на "Северном потоке": основная информация

В конце сентября давление в обоих нитках "Северного потока" резко снизилось. Пропускная способность упала до нуля. Причиной этого в Nord Stream 2 AG назвали дыру в трубе. Вскоре то же самое произошло на "Северном потоке-2", который идет по дну Балтийского моря вдоль первого трубопровода.

Затем 27 сентября в районе "Северного потока" прогремели взрывы. Инцидент произошел в датской исключительной экономической зоне юго-восточнее острова Борнхольм. Вокруг мест утечки создали зоны отчуждения, чтобы обезопасить движение.

Журналисты The Times 28 сентября опубликовали материал о подготовке Россией диверсий на "Северном потоке". Тем временем Путин обвинил в организации взрывов "англосаксов".

В марте 2023-го издание New York Times написало статью со ссылкой на данные разведки США. Материал рассказывал о некоей проукраинской группе, которая причастна к инциденту. Президент Владимир Зеленский в ответ заявил, что Украина не имеет никакого отношения к происшествию на "Северном потоке".

Вас также могут заинтересовать новости: