Россию поддержали только Китай и Бразилия.

Резолюция с призывом к международному расследованию диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2", которую выдвинула Россия, не получила поддержки в Совете Безопасности ООН. Три страны уже проводят собственные расследования инцидентов.

Как сообщает Voice of America, российский проект резолюции получил лишь три голоса "за" - от нее самой, Китая и Бразилии. Остальные 12 членов Совета Безопасности воздержались от голосования. Для поддержания резолюции было необходимо девять голосов и отсутствие вето от любого из членов.

В предлагаемой резолюции Россия потребовала от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша создать международную независимую комиссию для расследования всех аспектов, включая идентификацию "исполнителей, спонсоров, организаторов и пособников" во взрывах на газопроводах.

Видео дня

Несколько членов СБ ООН заявили, что дополнительное расследование не принесет пользы и призвали дождаться результатов национальных расследований. Другие предложили установить крайний срок для завершения национальных расследований, заявив, что они не должны быть бессрочными.

Несколько западных стран высказались критически относительно позиции России. В частности, представитель Великобритании напомнил о нападениях россиян на украинскую инфраструктуру.

"Очевидное беспокойство России по поводу гражданской инфраструктуры трудно воспринимать всерьез в контексте ее неустанного нападения на гражданскую инфраструктуру Украины в течение последнего года. Эта циничная агрессия должна быть прекращена", - сказал заместитель посла Великобритании Джеймс Карюки.

Посол США в свою очередь заявил, что Москва стремится дискредитировать текущие внутренние расследования взрыва.

"Россия обвинила Соединенные Штаты в совершении этих атак. Из этих комментариев было весьма понятно, что Россия не заинтересована в беспристрастном расследовании. Уже было решено, кто виноват. Россия просто играла в политику", – сказал членам РБ представитель США Роберт Вуд.

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица обратил внимание на то, кто выступил соавтором предложенного Россией документа.

"Следует отметить не только намерения России, но и круг соавторов: Беларусь, КНДР, Эритрея, Никарагуа, Сирия, Венесуэла. Как сказал один член Cовбеза, "реквием по логике", – отметил дипломат.

Взрывы на "Северном потоке" - что надо знать

В сентябре 2022 три из четырех нитей российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" получили повреждения в результате загадочного взрыва. В то время оба газопровода не работали – первый РФ остановила, второй не дали ввести в эксплуатацию на фоне войны в Украине.

Повреждение произошло у берегов Швеции и Дании. Власти Дании, Швеции и Германии проводят расследование инцидента. Уже установлено, что повреждения произошли в результате "грубой диверсии" и "мощных взрывов".

Ранее в этом месяце издание New York Times со ссылкой на источник заявило, что за атакой может стоять украинская группа. Тогда министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что это могла быть операция "под чужим флагом".

На днях в СМИ также появилась информация о том, что перед взрывами в акваторию возле газопроводов зашли корабли РФ со спецоборудованием.

Вас также могут заинтересовать новости: