Герус отметил, что открытие экспорта в 100 МВт электроэнергии в Европу, который начался с Румынии, - это лишь первый шаг.

Из-за значительного профицита Украина имеет достаточно электроэнергии, чтобы экспортировать ее в Европу и наращивать объемы этого процесса.

Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус во время информационного телемарафона.

"Потребление у нас в стране упало где-то на 30-40%, и на сегодня в Украине существует профицит электрической энергии. И в июле будет профицит, и в августе, и в сентябре. Собственно в периоды профицитов мы и будем экспортировать эту электроэнергию в европейские страны. На сегодня у нас есть свободная энергия, которую мы можем продавать в Европу", - сказал он.

Вместе с тем, Герус отметил, что открытие экспорта в 100 МВт электроэнергии в Европу, который начался из Румынии, - это лишь первый шаг.

"Есть планы, чтобы с 1 августа нарастить объемы экспорта, а дальше, с 1 сентября, увеличить их еще. То есть, чтобы состоялась полная интеграция украинского энергетического рынка и европейского", – отметил председатель энергокомитета.

В то же время он отметил, что интеграция рынков означает также возможность Украины при необходимости импортировать электроэнергию из Европы, например - во время отопительного сезона.

"Если зимой будет какая-то сложная ситуация или действительно какая-то отдельная электростанция будет обстреляна, то у нас есть резервный вариант – электроэнергия из Европы, которая поможет нам в какое-то сложное время", - пояснил Герус.

Коммерческий экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня 2022 года Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. На первом этапе пропускная способность экспорта и импорта будет ограничена объемом до 100 МВт только в направлении Румынии и будет распределяться на суточных аукционах.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, украинская энергосистема может экспортировать почти в 17 раз больше электроэнергии, чем предусмотрено ограниченным объемом в 100 МВт сейчас.

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта. В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

29 июня 2022 года в "Укрэнерго" заявили о том, что экспорт электроэнергии в ЕС даст Украине десятки миллиардов гривень.

30 июня 2022 года премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что даст Украине коммерческий экспорт электроэнергии в Европу.

Вас также могут заинтересовать новости: