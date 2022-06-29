За реализацию 100 МВт пропускной способности межгосударственных пересечений "Укрэнерго" заработала 10 млн гривень.

В перспективе экспорт электроэнергии в ЕС может принести Украине около 72 млрд гривен в год.

Об этом сообщил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в Facebook.

Только за один день на первом суточном аукционе по доступу к межгосударственному сечению государственная компания "Укрэнерго" заработала 10 млн гривен, отметил Кудрицкий.

"Если представить ситуацию, когда пропускная способность экспорта составляет, например, 1000 МВт, то при таких условиях мы могли бы заработать 100 млн грн в день, или 36 млрд грн за год. Соответственно, 2000 МВт могут принести государству около 72 млрд грн в год", - написал он.

Коммерческий экспорт электроэнергии:

С 30 июня Украина начнет коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. На первом этапе пропускная способность экспорта и импорта будет ограничена объемом до 100 МВт только в направлении Румынии и будет распределяться на суточных аукционах.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, украинская энергосистема может экспортировать почти в 17 раз больше электроэнергии, чем предусмотрено ограниченным объемом в 100 МВт сейчас.

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта. В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

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