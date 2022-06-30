По словам главы правительства, это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль.

Украина может получать более 70 млрд грн в год от экспорта электроэнергии, благодаря энергетическому безвизу с Европой.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Телеграм-канале.

Он отметил, что всего через три месяца после получения энергетического безвиза начался экспорт украинской электроэнергии в Европу.

"Сегодня с часу ночи такой экспорт пошел в направлении Румынии. Начальный объем составляет 100 МВт", - отметил он.

Шмыгаль написал, что энергетический безвиз с ЕС, который заработал в марте этого года, дает практический результат. Только за первый день государственное предприятие "Укрэнерго" заработало 10 млн грн на продаже доступа к межгосударственному сечению.

"Потенциал экспорта украинской электроэнергии в Европу составляет до 2,5 ГВт. По такому сценарию государство сможет получать более 70 млрд грн в год", - считает он.

Глава правительства отметил, что после победы это позволит существенно увеличить инвестиции в отрасль и модернизировать ее.

Коммерческий экспорт электроэнергии:

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта.

В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

С 30 июня 2022 года Украина начала коммерческий экспорт электроэнергии в ЕС. На первом этапе пропускная способность экспорта и импорта будет ограничена объемом до 100 МВт только в направлении Румынии и будет распределяться на суточных аукционах.

Как заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, украинская энергосистема может экспортировать почти в 17 раз больше электроэнергии, чем предусмотрено ограниченным объемом в 100 МВт сейчас.

Украинская энергосистема работает синхронно с энергосетью континентальной Европы ENTSO-E с 16 марта. В конце марта начался экспорт электроэнергии из Украины в Польшу, а в мае - в Молдову.

29 июня 2022 года в "Укрэнерго" заявили о том, что экспорт электроэнергии в ЕС даст Украине десятки миллиардов гривень.

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