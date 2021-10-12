Украине грозит искусственное ограничение поставок электричества.

С начала ноября Минэнерго планирует начать импорт электроэнергии из Беларуси и таким образом решить "энергетический кризис", в котором оказалась Украина в конце сентября – начале октября.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на источники в министерстве.

По данным источника, планируют задействовать минимум половину линий электропередач, соединяющих обе страны, мощностью 900 МВт.

Поставки призваны помочь Украине выйти из энергетического кризиса, в котором страна окажется в конце октября – начале ноября, когда ожидается внутреннее рост спроса на электроэнергию.

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Если Беларусь откажет в транспортировке электроэнергии по политическим причинам, Украина "с высокой степенью вероятности будет вынуждена начать искусственное ограничение внутреннего потребления".

Первыми, кому предложат добровольно сократить объемы потребления электроэнергии на 10-20%, будут промышленные потребители, иначе это сделают в принудительном порядке.

Тарифы на электроэнергию

В Украине с 1 октября начали действовать новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

Для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Запрет на импорт электроэнергии

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

Автор: Яна Ставская