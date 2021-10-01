Для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, новый тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч.

В Украине сегодня начали действовать новые тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей.

С 1 октября для украинцев, потребляющих до 250 кВт-ч в месяц, тариф составляет 1,44 грн за кВт-ч. По данным Министерства энергетики, таких потребителей в нашей стране большинство – 80%.

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В то же время для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт-ч в месяц, цена остается неизменной – 1,68 грн за кВт-ч за все потребленное электричество.

Снижение тарифов для населения отражено в финансовой модели возложения специальных обязательств (ПСО). Таким образом, государственные производители электроэнергии - НАЭК "Энергоатом" и АО "Укргидроэнерго", которые обеспечивают выполнение спецобязательств, получили право продавать весь объем своей продукции на рыночных условиях. За счет полученного дохода государственная генерация будет компенсировать разницу между тарифами для населения и рыночной ценой электроэнергии.

Отмена льготного тарифа:

С 1 января 2021 года Кабмин отменил льготную цену на электричество в размере 90 копеек за первые 100 кВт-ч, которая распространялась на всех потребителей.

Автор: Анна Бредихина