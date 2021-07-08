Премьер-министр Литвы надеется, что Украина продолжит реализацию "зеленого" курса, который был запущен в Европейском Союзе.

Украина отказалась закупать электроэнергию, вырабатываемую Белорусской атомной электростанцией.

Об этом на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в рамках Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе, заявила глава литовского правительства Ингрида Шимоните, передает корреспондент УНИАН.

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"Я считаю, что надо поблагодарить господина премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электрическую энергию со стороны Белорусской атомной электростанции. Поэтому мы надеемся, что Украина будет продолжать реализацию «зеленого» курса, который был запущен в Европейском Союзе, и эти действия в дальнейшем смогут внести свой вклад в долговременные и постоянные решения, чтобы предотвращать доступ таких опасных поставщиков, а наоборот, переходить на европейский рынок», - сказала она.

Запрет на импорт электроэнергии

В конце мая Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запретила импорт в Украину российской и белорусской электроэнергии до 1 октября 2021 года.

В январе 2021 года Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси после почти девятимесячного запрета регулятора.

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Автор: Дмитрий Шварц