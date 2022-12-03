5 декабря 2022 года санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу.

Москва не смирится с ограничением цены на российскую нефть и не примет потолок цен, установленный ЕС. Кроме того, агрессор намерен отказаться от поставок нефти в некоторые страны.

Такое заявление сделал постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter, отметив при этом, агрессор откажется от поставок нефти в страны, которые ввели потолок цен на энергоноситель.

"С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть в те страны, которые поддерживают антирыночное ограничение цен", — отметил Ульянов.

Видео дня

В то же время, пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков в эфире пропагандистского телеканала "Россия 24" заявил о том, что сейчас РФ "проводит анализ", по результатам которого "власти сообщат о дальнейших решениях".

Эмбарго на российскую нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

Санкции Евросоюза, направленные на запрет поставок нефти из РФ морским транспортом, должны вступить в силу 5 декабря. При этом ЕС установил переходный период для импорта и транзита российских нефтепродуктов, который завершиться в феврале 2023 года.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прогнозирует, что нефтяное эмбарго сократит около 90% импорта нефти из РФ в страны Евросоюза до конца этого года.

По итогам сентября 2022 года доходы России от экспорта нефти сократились до $15,3 млрд, что является самым низким показателем в этом году, на фоне падения экспорта нефти и цен на нее.

5 октября 2022 года появилась информация о том, что Россия сократит объемы добычи нефти.

По состоянию на 21 ноября 2022 года россия потеряла 90% своего ключевого европейского рынка нефти еще до введения эмбарго.

2 декабря представители стран Европейского союза согласовали ценовой лимит для покупателей российской нефти на уровне 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: