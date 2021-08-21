Тридцать лет борьбы за энергонезависимость Украины

Украина последние 30 лет медленно, но уверенно идет к цели достижения полной энергетической независимости. К юбилею независимости нашего государства УНИАН решил вспомнить о главных победах и поражениях на этом пути.

Спустя тридцать лет после восстановления своей государственной независимости Украина так и не смогла обрести независимость энергетическую и отказаться от импорта энергоресурсов из-за границы. Наша страна импортирует газ, уголь, ядерное топливо, бензин, дизель, а иногда даже и электроэнергию.

При этом, основным поставщиком этих стратегических ресурсов была и во многом остается недружественная нам Россия, которая аннексировала Крым, а также оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Однако, как бы болезненно наша страна не переживала последствия вражеских действий со стороны восточного соседа, именно его агрессия побудила украинское руководство наконец-то перейти к решительным действиям, благодаря которым за последние 7 лет для энергонезависимости было сделано гораздо больше, чем за 23 года до того.

Газовая игла

Россия всегда использовала зависимость нашей страны от импортных энергоресурсов в своих целях.

Газовые войны, кабальные условия поставок, многомиллиардная коррупция, сделавшая приближенных к России украинских олигархов миллиардерами, а население – обнищавшим, пренебрежение необходимостью добывать собственный газ. Это лишь малый фрагмент того, как выглядели "партнерские" отношения двух стран в газовой сфере до войны, развязанной Владимиром Путиным в 2014 году.

Агрессия северного соседа изменила эту ситуацию. Украинское правительство приняло решение полностью отказаться от импорта газа из России, несмотря на действующий на то время контракт, обязывающий нашу страну выкупать у русских более 50 миллиардов кубометров газа ежегодно.

В кратчайшие сроки задача была выполнена, и с ноября 2015 года Украина перестала покупать газ напрямую у северного соседа, а все импортное топливо с тех поступает в нашу страну с западного направления. Ни в России, ни в Евросоюзе до последнего не верили, что это возможно.

Естественно, такие действия не понравились Кремлю, который открыл новый фронт противостояния против нашей страны в Стокгольмском арбитраже. Украине также было что предъявить русским, а поэтому последовал встречный иск.

Итогом более трех лет судебных разбирательств стала историческая победа Украины. Сумма чистого выигрыша составила 2,6 миллиардов долларов, а с процентами – 3 миллиарда.

Более того, победа в Стокгольме заложила фундамент для продления контракта на транзит российского газа через Украину до конца 2025 года.

Борьба продолжается

Однако будущее транзита после 2025 года выглядит для нашей страны туманным.

Россия практически завершила строительство газопровода "Северный Поток-2", соединяющего ее с Германией по дну Балтийского моря. Отсрочить завершение этой путинской "стройки века" на несколько лет получилось лишь благодаря санкциям США.

Когда проект будет закончен, транзит через нашу страну может упасть до нуля, что и было стратегической целью России последние 30 лет. Это приведет к потере Украиной около 1,5 миллиардов долларов ежегодного дохода от транзита, а также сделает нашу страну более уязвимой для агрессивных действий России.

Поэтому уже сейчас необходимо готовиться к этому сценарию.

Украине нужно использовать будущие три года для увеличения собственной добычи природного газа и снижения потребления. Сегодня наша страна потребляет около 30 миллиардов кубометров газа, а добывает – 20 миллиардов. И это при том, что запасы природного газа в наших недрах считаются одними из крупнейших на континенте. Необходимо как можно скорее реализовать имеющийся потенциал. Природный газ, как наименее загрязняющий атмосферу ископаемый вид топлива, еще несколько десятилетий будет основным энергетическим ресурсом в Европе.

В Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" оценивают необходимые инвестиции для достижения энергонезависмости в 20-30 миллиардов долларов в течение следующих 30 лет.

В свою очередь, председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан отметил, что без государственной стратегии планы по наращиванию добычи обречены на провал.

"Возможности Украины для увеличения добычи большие. Но вопрос к государству: какова наша стратегия, сколько мы хотим добывать, сколько газа должно идти на внутренний рынок, а сколько на внешний, есть ли стратегическое решение инвестировать в развитие добычи, в частности, государственной компанией "Укргазвыдоубвання". Речь может идти об инвестициях в размере до 20 миллиардов долларов, что позволит Украине со временем стать энергонезависимой", - отметил Компан.

При этом, он подчеркнул, что увеличение газодобычи должно происходить в комплексе с мерами по энергосбережению. По его словам, в бытовом секторе существует потенциал снижения потребления на 10-15 процентов в случае увеличения энергоэффективности жилья.

"Но не нужно фокусироваться только на программах по утеплению стен домов, необходимо более широко смотреть на этот вопрос", - сказал он.

Также Компан напомнил, что Украина имеет потенциал в добыче газа из сланцевых пород и добычи на морском шельфе, однако, это более долгосрочные проекты.

"Нужно развивать добычу в разных направлениях, но по газу из сланцевых пород и добычи на шельфе - здесь нужно изучать перспективы в каждом отдельном случае. Это долгосрочные и нуждающиеся в немалых инвестициях проекты, они быстро не реализуются. Быстро нарастить добычу можно на традиционных залежах. Нужно провести аудит выданных разрешений, которые не используются, и дать возможность тем, кто имеет желание и ресурсы, осуществлять там добычу", - добавил эксперт.

Кроме этого, Украине необходимо оптимизировать работу газотранспортной системы, ежегодные расходы на содержание которой оцениваются в 1 миллиард долларов, а также активизировать работу по поиску альтернативных России поставщиков газа через нашу ГТС.

Российская экспансия на топливный рынок

Украина ежегодно импортирует нефтепродуктов на сумму около 5 миллиардов долларов. Импорт покрывает около 80 процентов потребляемых нефтепродуктов в стране. При этом, около половины сжиженного газа и дизтоплива поступает в нашу страну из России. И эта зависимость от страны-агрессора продолжает увеличиваться из года в год.

Например, за последние семь лет потребление сжиженного газа в Украине выросло более чем в два раза, до 2 миллионов тонн. Одновременно с этим потребление бензина сократилось с 4,2 миллионов тонн в 2012 году до 2 миллионов тонн в 2019 году.

При этом, Украина способна на 100 процентов покрывать собственные потребности в бензине, тогда как сжиженный газ и дизель приходится импортировать.

Еще совсем недавно наша страна также зависела от прямых поставок из России природного газа, однако, эту зависимость нам удалось побороть и заместить природный газ из России поставками с европейского рынка. Теперь необходимо повторить успешный опыт отказа от российских энергоресурсов, чтобы забрать у агрессивного северного соседа последний рычаг экономического давления на Украину.

Как сообщил председатель правления крупнейшей в стране нефтедобывающей компании "Укрнафты" Олег Гез, в Украине есть потенциал для увеличения добычи нефти и ее переработки.

"Компания видит потенциал для роста добычи нефти в Украине. На протяжении последних лет "Укрнафта" продемонстрировала возможность увеличить добычу даже на истощенных месторождениях", - сказал Гез.

При этом, он подчеркнул, что для устойчивого увеличения добычи необходимы стимулы со стороны государства.

"В частности, это внедрение рыночных условий для продажи нефти, что увеличит конкуренцию среди покупателей и будет способствовать ритмичной реализации сырья собственной добычи. Стимулирующие ставки ренты для добычи нефти из новых скважин будут способствовать привлечению дополнительных инвестиций в разработку месторождений и бурение. Мы видим положительный эффект такого механизма на объемы строительства новых газовых скважин", - сказал он.

Также руководитель "Укрнафты" отметил, что важным инструментом государственной политики может стать и унификация ставок топливных акцизов.

Сегодня акцизы на бензин существенно выше, чем на автогаз, что приводит к искривлению рынка и стимулирует импорт.

По его словам, выравнивание акцизов, в частности, на бензин и автогаз позволит снизить импортозависимость, загрузить украинские нефтеперерабатывающие заводы и будет способствовать развитию добросовестной конкуренции на топливном рынке.

Атомный распад

Еще одной сферой, в которой Украина зависела от России, была атомная энергетика. В нашей стране работают 4 атомные электростанции с 15 энергоблоками, которые обеспечивают выработку более половины всей электроэнергии государства.

Однако все украинские энергоблоки проектировались и строились во времена Советского Союза. После развала СССР именно на территории России остались основные разработки, технологии и предприятия атомной отрасли.

Таким образом, Россия обеспечила себе монопольное положение по ряду стратегических позиций в этой сфере, включая поставки топлива.

Неоднократно в Украине поднималась тема строительства собственного завода по производству ядерного топлива, но до активной реализации этих планов дело так ни разу не дошло. Однако после начала войны России против Украины, правительством активизировалась работа по поиску альтернативных поставщиков топлива.

Здесь на выручку пришла американская компания Westinghouse, которая к этому времени уже не первый год реализовывала планы потеснить Россию в атомной сфере, разрабатывая собственные виды топлива, которые применимы на советских энергоблоках.

Американское топливо себя хорошо зарекомендовало на украинских атомных электростанциях, а Westinghouse и украинский "Энергоатом" продолжают расширять сотрудничество. На топливе от Westinghouse уже работают 6 из 15 украинских энергоблоков. В будущем Украина планирует снизить поставки из России до минимума.

Еще одним важным элементом независимости в атомной отрасли от России станет завершение проекта строительства собственного хранилища отработавшего ядерного топлива в чернобыльской зоне отчуждения, запуск которого ожидается ко Дню независимости Украины.

Реализация проекта позволит сэкономить около 200 миллионов долларов, которые Украине ежегодно платит России за временное хранение своего отработавшего топлива, а также усилит энергетическую безопасность страны. Прогнозируется, что в будущем появятся технологии переработки ядерного топлива, которые позволят вовсе снять вопрос его длительного хранения.

Зеленый переход

Главный тренд современного мира – это переход на возобновляемые источники энергии и максимальное снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Украина за последние несколько лет продемонстрировала впечатляющие темпы строительства объектов "зеленой" энергетики, к чему отечественная энергосистема не была готова.

Только в прошлом году в нашей стране было введено в эксплуатацию 1,6 гигаватта новых мощностей "зеленой" генерации, а общая мощность выросла на 22 процента и достигла 8,5 гигаватта. При этом, рекордным стал 2019 год, когда было построено 4,5 гигаватта мощностей возобновляемой электроэнергетики.

За несколько лет доля возобновляемой энергетики в общем производстве электроэнергии в стране выросла с менее 2 процентов до 8 процентов. И этот рост продолжается.

Однако ожидаемого замещения "зеленой" генерацией устаревшей и загрязняющей атмосферу тепловой пока не происходит.

Возобновляемая энергетика является малопрогнозируемой, а выработка электроэнергии такими электростанциями - нестабильной, так как зависит от погодных условий и времени суток. Резкое увеличение или снижение производства должно быть компенсировано маневренными мощностями, чтобы стабильность работы энергосистемы была сохранена.

В Украине роль маневрирования на сегодня выполняют гидроэлектростанции, гидроаккумулирующие электростанции, а также теплоэлектростанции, работающие преимущественно на угле.

Так как гидроэнергетика была задействована в регулировании энергосистемы максимально еще до бума "зеленой" энергетики, сглаживая вечерние и утренние пики потребления, то именно тепловые электростанции взяли на себя основную роль по балансировке системы.

Таким образом, увеличение доли "зеленой" генерации в украинской энергосистеме приводит к задействованию все большего количества тепловых энергоблоков, увеличению потребления угля и, соответственно, росту выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, что противоречит первоначальной идее перехода на чистые виды энергии.

Это называется "зелено-угольным парадоксом".

Выйти из него наша страна сможет только тогда, когда энергосистема будет обеспечена достаточным количеством высокоманевренных и аккумулирующих мощностей, на что потребуются миллиарды долларов, а времени остается все меньше.

Уже через два года Украина планирует присоединится к энергосистеме Европы ENTSO-E, для чего необходимо будет продемонстрировать устойчивость работы нашей энергосистемы. Отсутствие новых аккумулирующих и маневренных мощностей существенно усложнит выполнение этой задачи.

Председатель правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан также обратил внимание на еще одну проблему развития возобновляемой энергетики "по-украински" – завышенные "зеленые" тарифы, которые субсидируются государством.

"Льготы для возобновляемой энергетики не должны нарушать энергобаланс страны. Тариф на "зеленую" энергетику устанавливался 10 лет назад с привязкой к капитальным затратам, которые были в то время, но с развитием технологий эти затраты снизились примерно в 8 раз. А тариф не пересматривался. Тариф нужно установить, исходя из реальных затрат и сроков окупаемости: не 1-2 года, а более адекватных", - отметил он.

Прощай, уголь

Долгие годы Украина добывала уголь в достаточном количестве для обеспечения собственных нужд.

Ситуация изменилась после того, как Россия оккупировала часть Донбасса, где находилась большая часть шахт, добывающих уголь марки антрацит.

Чтобы покрыть образовавшийся дефицит, наша страна была вынуждена впервые в своей истории перейти к регулярному импорту угля. Одновременно с этим началась работа по переводу энергоблоков отечественных теплоэлектростанций на газовый уголь вместо антрацитового.

При этом, окончательно решить проблему дефицита угля до сих пор не удалось. Не в последнюю очередь из-за того, что добыча в Украине снижается от года к году, и, кажется, расти уже никогда не будет.

Сейчас Украина находится на пороге революционных изменений. Приоритет в развитии отечественной энергетики отдан "зеленой" генерации, а большинство угольных шахт, добыча на которых является малоэффективной будут ликвидированы.

В ближайшие годы перед государством встает сложнейшая задача: ликвидировать десятки шахт, трудоустроить тысячи шахтеров, а также заместить угольную генерацию другими источниками электроэнергии. Сегодня украинские электростанции, работающие на угле, обеспечивают около трети всей выработки электроэнергии в стране.

Без поддержки со стороны Европейского Союза и США реализовать самостоятельно такую титаническую задачу нашей стране, к сожалению, не удастся. Ведь, по предварительным оценкам, только на закрытие государственных шахт необходимо порядка 15 миллиардов гривень.

При этом, Компан считает, что замещение угольной генерации в Украине – это длительный процесс и в одночасье закрыть станции не получится.

"Украинские ТЭС действительно очень старые, физически изношены, наносят вред экологии. Но закрывать все станции нельзя, так как эти электростанции обеспечивают маневренность энергетической отрасли. Страны, которые активно внедряют "зеленую" энергетику, для балансировки энергосистемы широко используют ТЭС, при чем, работающие как на угольном топливе, так и на газе", - отметил он, добавив, что доля угольных ТЭС в мировом производстве электроэнергии все еще остается высокой - около 40 процентов.

Например, такая доля угольной генерации в Германии, которая только к 2038 году планирует отказаться от использования угля для производства электроэнергии.

"Там, где будет принято решение о закрытии станций нужно провести целый комплекс мероприятий - решить вопрос с переподготовкой и трудоустройством сотрудников, реализовать проекты по реиндустриализации территорий. Все это должно сделать государство", - добавил он.

Подытоживая все вышесказанное, очевидно, что, к сожалению, к своему тридцатилетию Украина так и не сумела добиться полной энергетической независимости. Однако, стоит отметить, что за последние несколько лет удалось сделать больше, чем за все предыдущие годы.

Наша страна больше не зависит от России в поставках газа, что лишило северного соседа одного из сильнейших рычагов давления на Украину. Доля российского ядерного топлива и других энергоресурсов из страны-агрессора на украинском рынке снижается от года к году.

Украина переходит на возобновляемые источники энергии и стоит на пороге трансформации угольной отрасли. Хочется верить, что взятый темп сохранится, а еще лучше – ускорится, чтобы в течение следующих 30 лет наша страна точно обрела полную энергонезависимость, построенную на чистых источниках энергии.

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