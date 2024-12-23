В Еврокомисии заверили, что они готовы к такому развитию событий.

Цены на природный газ в Европе растут третий день. До истечения срока действия соглашения о транзите российского газа через Украину остается чуть больше недели.

Издание Bloomberg пишет, что в понедельник, 23 декабря, цены выросли на 1,6% после скачка на 7% на прошлой неделе.

Газ из России остается самым доступным вариантом для ряда стран Центральной Европы, но Киев заявил, что не согласится на альтернативные варианты, которые приведут к транзиту российского газа.

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"Ситуация с поставками российского газа в Европу после окончания транзитной сделки с Украиной "сложная" и "требует повышенного внимания", - заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

Уровень запасов газа в хранилищах Европы ниже, чем в прошлом году, что усложнит пополнение запасов летом 2025 года.

По состоянию на 11:13 утра фьючерсы в Амстердаме выросли на 1,2% до 44,67 за мегаватт-час.

Стоит отметить, что спикер Европейской комиссии в комментарии "Укринформу" сообщил, что Европа готова к прекращению транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года.

"Прекращение транзита (газа) через Украину с 1 января – ожидаемое событие, и ЕС к нему готов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Еврокомиссия, в координации со странами-членами, больше года готовилась к этому.

"Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка для того, чтобы обеспечивать поставки газа нероссийского происхождения в Центральную и Восточную Европу через альтернативные пути. С 2022 года она была значительно усилена новыми возможностями по импорту LNG", - отметил представитель Еврокомиссии.

Транзи газа через Украину - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что его страна не будет осуществлять транзит российского газа, если не получит гарантий того, что Кремль не получит финансовой выгоды от продолжения войны.

В ответ на это премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что газовый вопрос - один из пяти основных разногласий в позициях с Украиной.

22 декабря Фицо в ходе визита в Москву обсудил с Владимиром Путиным вопрос о завершении газовой сделки с Украиной. По его словам, российский диктатор подтвердил, что РФ готова продолжать поставки газа на Запад через Украину, но это будет "практически невозможно" после 1 января из-за позиции Киева.

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