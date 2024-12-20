Зеленский сказал, что Украина не будет "играться" и не даст России зарабатывать на этом.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что вопрос транзита газа является одним из пяти основных разногласий в позициях с Украиной. Об этом он сказал на пресс-конференции в Брюсселе после того, как президент Украины Владимир Зеленский отметил, что не позволит Кремлю зарабатывать на продаже газа в Европу.

"У нас расходятся взгляды относительно транзита газа через Украину. Я спросил его, будет ли он готов осуществлять транзит другого газа, кроме российского", - сказал Фицо, которого цитирует словацкое издание Pravda.

Зеленский сказал, что Украина не будет "играть" и не согласится на любые варианты транзита, которые позволят РФ продолжить зарабатывать.

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"Если европейская страна готова получать газ и не платить эти деньги в Россию до окончания войны - можно думать. Но мы не дадим возможности дополнительных заработков Российской Федерации на этой войне", - подчеркнул украинский лидер на другой пресс-конференции отдельно от Фицо.

Премьер-министр Словакии считает такую позицию неправильной. Более того, Фицо убежден, что нужно давить на Еврокомиссию, чтобы та защищала газовые интересы стран-членов ЕС.

"Если кто-то препятствует транзиту газа и приводит к повышению цен и экономическому ущербу ЕС, то это Зеленский... Мы уважаем помощь ЕС Украине, мы являемся ее частью, и поэтому я спрашиваю: когда кто-то помогает и является частью ЕС и организует совместные правительственные переговоры, имеет ли Украина право угрожать экономическим интересам страны-члена союза?" - возмутился он.

Также среди разногласий есть вопрос членства Украины в НАТО, против которого категорически выступает Словакия. Также она не поддерживает поставки оружия для защиты Украины от РФ. Кроме того, Словакия не верит в военное решение войны и поддерживает китайские и бразильские инициативы относительно переговоров, которые отвечают больше российским интересам.

Транзит газа в страны ЕС

Издание Politico писало, что ведущие энергетические компании Центральной Европы обратились к главе ЕС Урсуле фон дер Ляйен с просьбой продлить соглашение по транзиту российского газа через Украину. По их словам, прекращение соглашения может "усложнить поставки газа" и "привести к повышению цен на "голубое топливо" для европейских потребителей".

По словам Фицо, есть альтернативы, которые позволят сохранить газовый маршрут открытым в 2025 году.

"Я принимаю во внимание решение украинского правительства о том, что они не хотят продлевать контракт с "Газпромом". Но это не означает, что мы не можем получать газ с востока. У нас есть решение... что Украина не будет транзитером российского газа, но будет транзитером газа, владельцем которого будет кто-то другой", - подчеркнул Фицо.

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