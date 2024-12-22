Он рассказал, о чем разговаривал с российским диктатором.

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо сделал заявление после встречи с российским диктатором Путиным.

В соцсети Фицо написал, что якобы заранее предупредил лидеров Евросоюза о своем визите в Кремль и попытался оправдать его нежеланием Украины продолжать транзит российского газа.

"В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями по поводу происходящего в Украине, о военной ситуации в Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и об отношениях между Словакией и РФ", - детализировал словацкий политик.

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Напомним, на родине Фицо уже успели его разнести за визит к Путину. Некоторые словацкие политики назвали это позором и предательством национальных интересов Словакии. "Если бы премьер действительно был обеспокоен транзитом газа, он должен был вести переговоры с украинскими властями, а не делать Словакию инструментом российской пропаганды", - высказался лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

Фицо и его позиция в отношении Украины

12 декабря Фицо заявил, что западные страны уже устали от войны в Украине и могут "пожертвовать" частью украинской территории.

20 декабря словацкий премьер заявил, что вопрос транзита газа является одним из основных разногласий в позициях с Украиной. Об этом он сказал после того, как президент Владимир Зеленский отметил, что не позволит Кремлю зарабатывать на продаже газа в Европу.

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