По словам премьера Словакии, президент Украины предлагал ему деньги за согласие на вступление Киева в НАТО.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил президента Украины Владимира Зеленского в попытке подкупа. Об этом сообщает Politico.

По словам Фицо, после того, как он сказал Зеленскому, что Словакия будет терять около 500 миллионов евро на транзите газа в год, украинский президент якобы спросил его, будет ли он голосовать за членство Украины в НАТО, если он даст ему 500 миллионов евро российских активов.

"И, конечно, я сказал "никогда", - ответил глава словацкого правительства.

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Как сказал Фицо, предложения Зеленского, сделанные ему за закрытыми дверями, были "абсурдными", и заявил, что Украина "осмеливается нанести ущерб экономике страны-члена ЕС".

Предыдущие заявления Фицо

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Словакии Роберт Фицо резко отреагировал из-за позиции Зеленского по транзиту российского газа. По его словам, нужно давить на Еврокомиссию, чтобы та защищала газовые интересы стран-членов ЕС.

Ранее Фицо пригрезился раздел Украины. По мнению премьер-министра Словакии, Украина потеряет треть своей территории и не будет приглашена в НАТО.

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