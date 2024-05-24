По словам Галущенко, сейчас проводятся окончательные расчеты.

До конца мая будет принято решение о повышении тарифа на электроэнергию. Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Верховной Раде Украины во время часа вопросов к правительству.

"Этот вопрос рассматривается. Сегодня проводим окончательные расчеты. Решение будет принято в ближайшую неделю, то есть до конца мая", – подчеркнул он.

По его словам, решение будет принято в течение следующей недели и будет учитываться объемы потребления электроэнергии. "Мы рассматриваем дифференцированный подход. Я не думаю, что будет просто один тариф изменен на другой. Будет дифференциация в зависимости от объема потребления электроэнергии", – подчеркнул Галущенко.

Он отметил, что сегодня уровень тарифов, особенно учитывая уничтожение энергосистемы из-за обстрелов врага, не покрывает даже себестоимости производства.

Отвечая на вопрос по поводу того, сколько продлится плановое отключение электроэнергии, Галущенко отметил, что это зависит от нескольких факторов. "В результате атак на энергосистему с 22 марта мы по состоянию на сейчас потеряли более 8 гигаватт генерирующих мощностей в системе. Это огромный объем", – сказал он.

По словам министра, все теперь будет зависеть от того, как быстро будет проходить восстановление утраченных мощностей и от влияния новых атак России на украинскую энергосистему.

"Вопрос отключения или не отключения электроэнергии будет зависеть от того, как мы сможем вернуть всю утраченную генерацию. Давайте откровенно об этом говорить: будет зависеть и от уровня следующих вражеских атак. Мы знаем, что они будут, что они планируют атаковать нашу энергосистему. И все будет зависеть от влияния этих атак на украинскую энергосистему. Соответственно, прогнозировать последствия сейчас сложно. Будем надеяться, что они будут минимальны, и от этого будет зависеть ответ на этот вопрос", – подчеркнул Галущенко.

Проблемы в энергосистеме

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, в марте 2024 года российские оккупанты совершили самую масштабную атаку на украинскую энергетику за последнее время. Он отметил, что Россия пытается вызвать масштабный сбой в работе энергосистемы Украины. После этого было еще несколько атак на украинскую энергосистему.

В мае в Украине начались отключения электроэнергии. Эксперты утверждают, что летняя жара может только усугубить ситуация с энергообеспечением. Однако самое тяжелое ждет зимой.

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