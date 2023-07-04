Новая налоговая нагрузка для бензина составит 11 грн, а ДТ – 7,5 грн за литр.

После возвращения довоенных налогов на топливо с 1 июля стоимость бензина и дизеля почти ежедневно увеличивается на 2-3 грн за литр и достигнет пика в конце месяца.

Об этом сообщает директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в Facebook, отметив, что выросли два налога-акцизы и НДС. Налоговая составляющая в стоимости бензина увеличилась на 11 грн/л: примерно 3,5 грн это акциз, остальное – НДС, дизтопливо – примерно на 7,5 грн/л, из которых акциз 1,3 грн/л. Сжиженный газ, для которого акциз остался без изменений, отыграет только повышение НДС - до 3 грн/л.

"Итак, новые-старые налоги на топливо действуют. За три дня бензин-ДТ плюс 2 грн/л, сегодня ожидается еще плюс 2-3... Первая волна подорожания горючего обусловлена именно НДС, поскольку его платят во время продажи. Акциз должен отработать на ценах во второй половине месяца, поскольку рынок импортировал большие объемы продукта в мае-июне с низкой ставкой акциза. По мере того, как объемы запасов со "старым" акцизом будут замещаться новыми объемами с высокой ставкой будет происходить интеграция в цену", - пояснил эксперт.

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Куюн отметил, что в основном подорожание под бременем повышенного акциза будет касаться бензина, потому что по нему рост акциза более чем в два раза. Дизель и автогаз в основном покажут свою новую стоимость до конца этой недели. Подводить окончательные итоги по ценам стоит в конце месяца.

Цены на топливо во время войны

С 1 июля 2023 года в Украине вернули налог на добавленную стоимость (НДС) на топливо объемом 20%, который с марта 2022 года уплачивался на уровне 7%. Кроме этого, начали действовать довоенные ставки акцизов, в частности на бензин - 213,5 евро/1000 литров, на ДТ - 139,5 евро/1000 литров, на автогаз - 52 евро/1000 литров.

Стоимость горючего начала постепенно расти еще в конце июня. 30 июля накануне возвращения довоенного налогообложения некоторые сети автозаправочных станций повысили цены на топливо на 0,2-3,2 грн/л. ежедневно расценки понемногу росли. 3 июля сети АЗС Украины снова повысили цены на топливо на от 1 до 5 грн за литр.

По прогнозам экспертов, стоимость дизеля и бензина вырастет в среднем на 6-10 гривен.

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