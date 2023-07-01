Заправить авто стало дороже / фото УНИАН, Александр Синица

Топливо в Украине дорожает уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2023 года. По прогнозам экспертов, стоимость дизеля и бензина вырастет в среднем на 6-10 гривень. Подорожание происходит из-за возврата довоенных таможенных акцизов и НДС на топливо.

Как говорится в сюжете ТСН, по замыслу властей, рост налогов должен стать дополнительным источником наполнения государственного бюджета, который из-за войны является чрезвычайно дефицитным.

Однако и негативных последствий хватает - от подорожания услуг и товаров до возвращения топливного бизнеса в тень. Но прежде всего от этого пострадают аграрии, которые начали сбор урожая. 

Эксперты рынка нефтепродуктов просчитывают последствия возврата довоенных налогов и таможенных пошлин на топливо. Больше всего подорожает бензин - на 10-11 грн, дизельное топливо прибавит в цене 6-7 грн, меньше всего подскочит автогаз - на 2-3 грн.

Больше всего не позавидуешь владельцам авто на бензине

Власть имущие объясняют этот шаг потребностью наполнения чрезвычайно дефицитного госбюджета. Эксперты прогнозируют увеличение количества налоговых уклонистов.

"Ничего хорошего это не дает, потому что увеличение налогового давления, в том числе приводит к интенсификации и является катализатором различных схем уклонения от уплаты налогов", - говорит Леонид Косянчук, эксперт рынка нефтепродуктов. 

Дорогое топливо непременно скажется на цене продовольствия, логистике, пассажирских перевозках. 

Экономист Дмитрий Горюнов в своих прогнозах осторожно оптимистичен, потому что топливо в Украине в этом году подешевело на 15%, а украинская экономика в условиях войны уже видела ценники за 50 грн/литр. Поэтому нынешняя кампания по удорожанию горючего прибавит менее 1% к нынешней инфляции, прогнозирует эксперт.

Бак до полного с 1 июля будет стоить в среднем на 500 грн дороже, но резкого уменьшения спроса на АЗС не прогнозируют. Движение ценников на заправках будет медленным, говорят эксперты, чтобы не шокировать украинцев.

Подорожание бензина 

С 1 июля сети АЗС начнут повышать цены на бензин из-за возвращения довоенных налогов на топливо. Напомним, что весной 2022 года отменили акцизы и снизили НДС на топливо. С 1 июля Верховная Рада вернует довоенные налоги, из-за горючее подорожает. Планируется, что НДС повысят с 7% до 20%. 

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