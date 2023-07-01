Полный бак с 1 июля будет стоить в среднем на 500 грн дороже.

Топливо в Украине дорожает уже с сегодняшнего дня, 1 июля 2023 года. По прогнозам экспертов, стоимость дизеля и бензина вырастет в среднем на 6-10 гривень. Подорожание происходит из-за возврата довоенных таможенных акцизов и НДС на топливо.

Как говорится в сюжете ТСН, по замыслу властей, рост налогов должен стать дополнительным источником наполнения государственного бюджета, который из-за войны является чрезвычайно дефицитным.

Однако и негативных последствий хватает - от подорожания услуг и товаров до возвращения топливного бизнеса в тень. Но прежде всего от этого пострадают аграрии, которые начали сбор урожая.

Эксперты рынка нефтепродуктов просчитывают последствия возврата довоенных налогов и таможенных пошлин на топливо. Больше всего подорожает бензин - на 10-11 грн, дизельное топливо прибавит в цене 6-7 грн, меньше всего подскочит автогаз - на 2-3 грн.

Власть имущие объясняют этот шаг потребностью наполнения чрезвычайно дефицитного госбюджета. Эксперты прогнозируют увеличение количества налоговых уклонистов.

"Ничего хорошего это не дает, потому что увеличение налогового давления, в том числе приводит к интенсификации и является катализатором различных схем уклонения от уплаты налогов", - говорит Леонид Косянчук, эксперт рынка нефтепродуктов.

Дорогое топливо непременно скажется на цене продовольствия, логистике, пассажирских перевозках.

Экономист Дмитрий Горюнов в своих прогнозах осторожно оптимистичен, потому что топливо в Украине в этом году подешевело на 15%, а украинская экономика в условиях войны уже видела ценники за 50 грн/литр. Поэтому нынешняя кампания по удорожанию горючего прибавит менее 1% к нынешней инфляции, прогнозирует эксперт.

Бак до полного с 1 июля будет стоить в среднем на 500 грн дороже, но резкого уменьшения спроса на АЗС не прогнозируют. Движение ценников на заправках будет медленным, говорят эксперты, чтобы не шокировать украинцев.

Подорожание бензина

С 1 июля сети АЗС начнут повышать цены на бензин из-за возвращения довоенных налогов на топливо. Напомним, что весной 2022 года отменили акцизы и снизили НДС на топливо. С 1 июля Верховная Рада вернует довоенные налоги, из-за горючее подорожает. Планируется, что НДС повысят с 7% до 20%.

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