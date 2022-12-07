Партнерство предполагает совместную работу над сокращением глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей.

На фоне полномасштабного российского вторжения в Украину и вступления в силу нефтяных санкций против страны-агрессора, США и Великобритания 7 декабря объявили о создании партнерства.

Как говорится в сообщении на сайте правительства Британии, партнерство предполагает совместную работу над сокращением глобальной зависимости от экспорта российских энергоносителей, стабилизацию энергорынков и активизацию сотрудничества в области энергоэффективности, ядерной и возобновляемой энергетики.

"Это партнерство снизит цены для британских потребителей и поможет раз и навсегда покончить с зависимостью Европы от российской энергии", – заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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Для реализации инициативы будет создана общая рабочая группа высокого уровня. Кто ее возглавит, пока не сообщается.

США собираются в рамках партнерства экспортировать как минимум 9-10 млрд куб. м сжиженного природного газа в 2023 году через британские терминалы. Это вдвое больше, чем в нынешнем году.

Группа также будет работать над уменьшением глобальной зависимости от нефти и газа из РФ.

Война в Украине и ситуация с российской нефтью:

3 декабря 2022 года Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже.

С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский отметил, что это слабая позиция.

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