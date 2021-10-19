Октябрь уже ознаменовался подорожанием бензина на отечественных АЗС.

Цены на бензин в Украине, несмотря на недавний рост, могут снова пойти вверх. Этому процессу будут способствовать подорожание нефти в мире и новые предельные цены на топливо, установленные отечественным Минэкономики.

Об этом пишет "Обозреватель".

По словам заместителя директора НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, больше всего бензин в последнее время подорожал на Луганщине - аж на 1,05 гривни. Цены могут продолжить рост, прогнозирует эксперт.

По данным СМИ, новым драйвером для подорожания могут стать новые рекомендации Минэкономики по ценам на бензин. Стоимость в итоге может быть выше, чем в предыдущей декаде месяца, несмотря на отсутствие серьезных оснований для этого. Указанный механизм был введен в мае и он действует на период карантина в Украине.

Что касается нефти, то сегодня цены на нее выросли почти на 0,5% и остановились на отметке в $84,89 за баррель.

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В начале октября стало известно, что розничные сети АЗС в Украине повысили цены на бензин и дизельное топливо в среднем по стране в пределах 10-80 копеек за литр. Рост цен стал результатом корректировки стоимости топлива в соответствии с постановлением Правительства о предельной торговой наценке.

В частности, сеть Shell подняла цену на все виды топлива на 33-64 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 30,89 грн/л, А-95 - до 31,50 грн/л, ДТ - до 30,23 грн/л. В сети UPG бензин А-92 подорожал до 29,90 грн/л (+30 коп./ л), А-95-до 30,60 грн/л (+30 коп./ л) и ДТ - до 27,70 грн/л (+40 коп./л).

Такие сети как AMIC, SOCAR, "БРСМ-Нафта", "Укр-Петроль", "Катрал", Mango, Motto и др. подняли цены на топливо в пределах 10-80 коп./л.

Автор: Юрий Годован