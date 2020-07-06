Дания разрешила достроить "Северный поток-2", но только новыми судами

Строительство газопровода будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за покоящихся на дне запасов химического оружия.

Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG достроить газопровод "Северный поток-2" в своих водах с использованием трубоукладочных судов с якорным позиционированием.

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Об этом сообщает НВ со ссылкой на сайт ведомства.

Запрос на внесение поправки к полученному в октябре прошлого года разрешению на строительство компания Nord Stream 2 AG подала в июне.

"Изменения означают, что компания может использовать трубоукладочные суда с якорным позиционированием как отдельно, так и в сочетании с судами, оснащенными системой динамического позиционирования", - указано в сообщении.

В агентстве отметили, что строительство будет вестись за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием из-за того, что там затоплены запасы химического оружия.

"Северный поток-2" - газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км. Строительство было остановлено из-за декабрьских санкций США. В Газпроме заявили, что построенный на 94% газопровод будет введен в строй российской стороной.

Американские конгрессмены в июне предложили расширить санкции против Северного потока-2. Один из законопроектов предусматривает санкции для компаний, которые предоставляют "услуги андеррайтинга или страхования или перестрахования" для кораблей, работающих на строитсельстве трубопровода, а также для компаний, предоставляющих "услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования".

Сенат США добавил часть про введение дополнительных санкций в отношении российского газопровода "Северный поток-2" в проект оборонного бюджета.

Намерение Вашингтона ужесточить санкции против газопровода привело к конфронтации с Берлином.

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