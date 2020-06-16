В Германии отреагировали на возможные санкции США против "Северного потока-2"

Немецкая сторона знает о рассмотрении Вашингтоном вопроса санкций.

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что намерения Вашингтона расширить санкции против "Северного потока-2" не повлияли на планы Берлина по проекту.

Об этом он заявил во время встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем, сообщает Европейская правда со ссылкой на издание Niezalezna.

По его словам, немецкая сторона знает о рассмотрении Вашингтоном вопроса санкций.

"В этом нет ничего нового, что есть мысли по поводу новых санкций в отношении "Северного потока-2", - сказал Маас.

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"Наша позиция относительно этого проекта не меняется, и те варианты, которые сейчас обсуждаются, - это экстерриториальные санкции, которые я отвергаю", - подчеркнул министр.

В свою очередь глава МИД Польши Яцек Чапутович отметил, что "Северный поток-2" - это проект, с самого начала критикуемый Польшей как "не обеспечивающий энергетической безопасности Европы".

"В частности, под угрозой оказались государства Центральной Европы, а также наши соседи, такие как Украина, поэтому мы считаем, что мы должны стремиться диверсифицировать поставки и не реализовывать этот проект", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что Вашингтон готов ввести новые санкции из-за газопровода "Северный поток - 2". Кроме того, Гренелл призвал федеральное правительство ФРГ переосмыслить свою политику в отношении России.

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