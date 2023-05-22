В мае 2022 года "Газпром экспорт" прекратил поставки природного газа в финскую компанию.

Финская компания Gasum расторгла контракт с "Газпром экспорт" на поставку природного газа, говорится на сайте компании.

Отмечается, что в апреле 2022 года "Газпром экспорт" предъявил требование об уплате поставок газа в рублях, а не в евро, однако Gasum не приняла это требование. В мае 2022 года "Газпром экспорт" прекратил поставки природного газа в компанию, и с тех пор не возобновлял их.

Отмечается, что для решения этого вопроса компания Gasum передала дело в арбитраж, который вынес решение в ее пользу. Согласно решению суда, компания не была обязана платить ни в рублях, ни в соответствии с предложенным Россией порядком оплаты. Кроме того, арбитражный суд обязал Gasum и "Газпром экспорт" продолжить двусторонние переговоры для урегулирования ситуации.

Видео дня

"Переговоры между Gasum и "Газпром экспорт" завершились. Стороны не смогли урегулировать ситуацию в установленный арбитражным судом срок, в связи с чем 22 мая 2023 года Gasum расторгла долгосрочный контракт на поставку природного газа с ООО "Газпром экспорт", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расторжение касается только договора поставки трубопроводного газа. Долгосрочный контракт Gasum на поставку СПГ с "Газпром экспортом" остается в силе.

Поставки российского газа в Финляндию

31 марта 2022 года РФ заявила, что будет продавать газ в ЕС только за рубли.

Большинство европейских газовых компаний отказались платить в российской валюте. В их числе была и Gasum, которая заявила о том, что подает иск в арбитраж.

Однако в марте этого года финские СМИ сообщали, что несмотря на все споры, Gasum продолжает покупать газ у РФ и контракт рассчитан еще на несколько лет.

Вас также могут заинтересовать новости: