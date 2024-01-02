Европейские компании накопили рекордные объемы природного газа с момента российского вторжения в Украину.

Европейские компании ускорили отбор природного газа из Украины в зимние месяцы, уменьшая вероятность того, что континент пострадает от очередного энергетического кризиса, в частности, роста цен на газ, пишет Financial Times.

Отмечается, что в Украине находятся крупнейшие в Европе резервуары, поэтому европейские компании хранят здесь свои запасы газа, несмотря на войну. Такое решение помогло энергетическим группам и трейдерам осуществить лишь относительно небольшую выкачку газа из хранилищ в ЕС. Это позволило удержать цены на газ на низком уровне и облегчит его пополнение в следующем году.

"Украина играет ключевую роль в обеспечении безопасности газоснабжения Центральной и Восточной Европы этой зимой", – отметила руководитель отдела европейского газового ценообразования в Argus Media Наташа Филдинг.

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По ее словам, использование газа, хранящегося в Украине, "помогает Европе поддерживать свои внутренние запасы на высоком уровне, уменьшая риск того, что хранилища почти опустеют из-за продолжительных морозов в конце зимы".

Журналисты указывают, что Украина имеет больше мощностей для хранения газа, чем любая другая страна ЕС. Украина стала альтернативой для хранения ресурса, предназначенного для соседних стран, поскольку хранилища в Евросоюзе были максимально заполнены еще в середине октября.

К тому же Киев предложил низкие расценки на хранение и освобождение от пошлины на три года.

Указывается, что большинство украинских хранилищ находятся глубоко под землей на западе страны, вдали от линии фронта. Киев предложил иностранным клиентам до 10 млрд кубометров, или треть от всех мощностей. Это в придачу к 115 млрд куб. м существующих мощностей для хранения газа в ЕС.

Европейские компании накопили около 2,5 млрд кубометров природного газа в преддверии зимних месяцев, что является рекордным показателем с момента российского вторжения в Украину, пишет FT со ссылкой на данные "Нафтогаза".

Так, компании начали отбирать газ из украинских хранилищ в начале ноября. В то же время уровень заполнения газовых хранилищ ЕС даже в конце декабря оставался на уровне почти 90%, что значительно превышает средний показатель за предыдущие пять лет. Достаточные запасы помогли удержать европейские цены на газ на низком уровне.

Отказ от российского газа

До войны "Газпром" обеспечивал около 60% потребления газа в Германии. С тех пор цены упали в 10 раз, а Германия научилась обходиться без российского газа. Теперь 60% потребления обеспечивает Норвегия.

Одновременно одна из стран Евросоюза впервые за год возобновила импорт российского газа. Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела сообщил, что некоторые трейдеры в октябре начали импортировать в страну российский газ, который прекратил поступать с начала 2023 года.

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