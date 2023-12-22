До 2022 года страна была одной из наиболее зависимых от российского газа в Европе - РФ обеспечивала до 60% немецких потребностей.

До войны "Газпром" обеспечивал около 60% потребления газа в Германии. Отключение поставок в прошлом году и взрывы на "Северных потоках", остановка ряда промышленных производств и меры экономии, к которым были вынуждены прибегать немцы и другие жители стран ЕС, заставляли российских пропагандистов осыпать их насмешками, пишет Reuters.

С тех пор цены рухнули в 10 раз, а Германия научилась обходиться без российского газа. Теперь 60% потребления обеспечивает Норвегия. Крупнейший производитель газа в Европе, она стала главным поставщиком Германии сразу после ухода "Газпрома". С тех пор стороны заключили еще несколько договоренностей, а на этой неделе немецкая государственная энергетическая компания Sefe и норвежская Equinor объявили о контракте на 50 млрд евро, который позволит обеспечить около трети промышленного спроса на газ в Германии.

В результате доля Норвегии достигнет 60%, отмечает Reuters. Правда, столь сильная зависимость от одного поставщика несет в себе риски, пусть и не такие, что были связаны с Россией и действиями "Газпрома". Общие политические взгляды Германии и Норвегии снижают вероятность перебоев, но не гарантируют от возникновения технических проблем, учитывая масштабную сеть трубопроводов, связывающих Норвегию с континентом, считает Хеннинг Глойштейн, аналитик Eurasia Group. Впрочем, разветвленность сети добавляет надежности, оговаривается он: при необходимости газ можно пустить по другой ветке.

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Дополнительными источниками импорта стали поставки СПГ. Германия, в частности, подписала долгосрочные договоры с американскими ConocoPhillips и Venture Global. Кроме того, она сократила потребление, хотя ее промышленность все еще сильно зависит от поставок электричества с газовых станций и газа как сырья. В итоге среднемесячный импорт газа сократился в этом году более чем на 25% по сравнению с прошлым.

В дальнейшем в рамках зеленого перехода Германия планирует еще больше уменьшить его потребление. Сделка между Sefe и Equinor предусматривает замену газа поставками водорода с 2029 г.

Торговля российским газом

За первое полугодие 2023 года экспорт российского газа в Европу сократился почти на 40 млрд кубометров, а по итогам года добыча в России упадет еще на 62 млрд.

Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "В первом полугодии 2023 года поставки российского газа по трубопроводу в Европейский Союз упали более чем на 75% (или на 36 млрд кубометров)", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, добыча природного газа в России по итогам этого года упадет на 62 млрд кубометров по сравнению с прошлогодними показателями: с 672 млрд кубометров в 2022 году до 610 млрд кубометров в этом году (на 9,2 процента).

В довоенный 2021 год Россия добыла 762 млрд кубометров, то есть, суммарно за два года, РФ потеряет 152 млрд кубометров объемов добычи природного газа.

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