Россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике, - Зеленский

Россия пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой, отметил президент.

Россия атаковала более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в Украине. Наиболее сложная ситуация зафиксирована в ряде городов, в частности в Луцке, Ровно и Житомире. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

"Накануне россияне нанесли один из самых мощных ударов по украинской энергетике: были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины. Продолжаются восстановительные работы", – отметил президент.

По его словам, наиболее сложная ситуация в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетишине. Удары были нанесены также по энергетическим объектам Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей.

Видео дня

"Россияне расширили масштабы своей антиэнергетической операции и пытаются максимально распылить наши резервы и восстановительный потенциал", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что только с 19:00 вчера и до 7:00 утра сегодня против украинской энергетики, городов и населенных пунктов было применено более 320 реактивных и бензиновых "шахидов", а также баражирующие боеприпасы, крылатые и баллистические ракеты.

"И хотя значительную часть нашим воинам удается сбивать, но массовость и непрерывность российских ударов – и именно по энергетике – имеет, к сожалению, много негативных последствий", – добавил глава государства.

Зеленский также заявил, что враг пытается устроить в Украине блэкаут прямо перед зимой.

"Россия пытается оставить миллионы наших людей без электричества и отопления. Необходимо оказывать давление, чтобы это остановить. Американский санкционный блэкаут, ослабление давления на агрессора, денежные вознаграждения для Путина – все это только побуждает его наносить удары дальше", – отметил президент.

Он также сообщил о уже подготовленных новых пакетах поддержки для Украины от наших европейских партнеров.

"Важно, чтобы и все в Америке видели, что на самом деле происходит. В то время, когда россияне нанесли такой масштабный удар по нашей энергетике, в Америке, к сожалению, было принято решение полностью проигнорировать закон Линдси Грэма, который должен был оказать действительно действенное давление на Россию ради прекращения этой войны. Этот закон мог – и еще может! – очень помочь. Но нужно, чтобы закон действительно работал, и каждый голос в пользу этого имеет значение", – добавил президент.

Российская атака на энергетику – последние новости

В ночь на 17 октября Россия в очередной раз атаковала Украину баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными дронами.

В результате вражеской атаки Винница осталась полностью без электроэнергии. Мэр Винницы Сергей Моргунов тогда заявил, что критически важная инфраструктура в городе работает на резервном питании.

Вражеской атаке по энергетической инфраструктуре подверглась также Житомирская область, что привело к масштабному отключению электроэнергии. Сотни тысяч точек учета остались без электроэнергии.

Вас также могут заинтересовать новости: