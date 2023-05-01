Стратегия предусматривает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора до 2050 года.

Кабинет Министров Украины по представлению Министерства энергетики одобрил Энергетическую стратегию Украины до 2050 года. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Документ отражает цели европейского зеленого курса и базируется на принципах комплексного подхода к формированию и реализации политики в сфере энергетики, создания условий для устойчивого развития экономики Украины", - говорится в сообщении.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул, что соответствующие цели будут достигаться путем развития современной и безопасной атомной генерации, возобновляемых источников энергии, модернизации и автоматизации систем передачи и распределения.

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В стратегии, в частности, учтены:

- Последствия полномасштабной войны Российской Федерации против Украины, усиление роли энергетической безопасности и укрепление устойчивости энергосистемы.

- Результаты присоединения ОЭС Украины к европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSO-E) и углубления интеграции энергетической системы Украины в общеевропейскую.

- Наличие новейших технологий (в частности производство и использование водорода в энергетических целях, малые модульные ядерные реакторы, установки хранения энергии), технические изменения в энергетическом секторе, мировые тренды и инновационные решения, требования к экологической безопасности согласно нормам ЕС и принятым обязательствам Украины.

- Международные обязательства Украины относительно энергоэффективности и использования ВИЭ, уменьшения выбросов парниковых газов.

- Децентрализация генерации электроэнергии по всей территории страны для улучшения устойчивости и надежности энергообеспечения.

Стратегия предусматривает достижение Украиной углеродной нейтральности энергетического сектора до 2050 года.

Реформа энергетики в Украине - детали

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина создаст новую децентрализованную энергетическую систему, в которой основную роль будет играть возобновляемая энергетика.

По словам Зеленского, Украина в партнерстве с США планирует разработать малые модульные реакторы, которые помогут поддерживать энергетическую систему страны.

По данным Министерства энергетики Украины на восстановление энергосистемы нужно 11 миллиардов долларов. А по оценкам комитета Верховной Рады по вопросам энергетики, только на срочные ремонты нашей энергосистеме нужен миллиард долларов.

Основными направлениями в развитии энергосистемы Украины является ее восстановление, децентрализация и дальнейшая интеграция с энергосистемой ЕС, а также развитие "зеленой" энергетики