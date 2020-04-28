Польша решила арестовать активы "Газпрома" в проекте "Северный поток - 2"

Несколько лет назад так поступил "Нафтогаз Украины", заставив Россию выполнить решение Арбитражного суда в Стокгольме.

Польское правительство намерено арестовать активы "Газпрома" в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) присудил Арбитражный суд в Стокгольме, рассматривавший жалобу Польши на завышенные цены за поставляемый в республику российский газ.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра госактивов республики Януша Ковальского в еженедельнике Wprost.

Ковальский подчеркнул, что несколько лет назад так поступил "Нафтогаз Украины", заставив Россию выполнить решение Арбитражного суда в Стокгольме.

"Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с "Газпрома" более 6 миллиардов злотых (1,5 миллиарда долларов), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG", - сказал он.

Ковальский подчеркнул, что этот путь требует дальнейших процессуальных действий.

"Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе "Газпромом" и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей", - отметил он.

"Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея - занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2", - добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от "Газпрома" компенсации.

Он уверен, что Польша выберет самый эффективный способ добиться компенсации. "Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту", - констатировал представитель польского правительства.

Как сообщал УНИАН, в конце марта Польша заявила о выигранном арбитражном разбирательстве с российским монополистом "Газпромом" по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит 1,5 миллиарда долларов.

При этом в России заявили, что "изучают решение суда и считают, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно".

Согласно решению суда формула цены на покупку газа, поставляемого российским "Газпромом", изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.