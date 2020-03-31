Польская компания PGNiG выиграла у "Газпрома" суд на $1,5 миллиарда

"Газпром" должен будет выплатить концерну PGNiG 1,5 млрд долларов компенсации за переплату при покупке газа в период с ноября 2014 по февраль 2020 года.

Польский газовый концерн PGNiG в понедельник, 30 марта, заявил о победе над российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого "Газпромом" по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной, передает DW.

По оценке польской стороны, теперь "Газпрому" придется выплатить PGNiG около 1,5 млрд долларов компенсации за переплату в период с 1 ноября 2014 (то есть даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены) по 29 февраля 2020 года.

Как заявил председатель правления концерна PGNiG Ежи Квецинский, полученные от "Газпрома" деньги польское предприятие собирается, кроме прочего, инвестировать в диверсификацию систем газоснабжения и развитие энергетичесих систем, не производящих выбросов углекислого газа в атмосферу.

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В свою очередь представители ООО "Газпром экспорт" 30 марта подтвердили, что получили решение арбитражного трибунала в Стокгольме в рамках разбирательства по пересмотру цены на поставляемый газ по контракту с польской компанией PGNiG и в данный момент занимаются его изучением.

Ямальский контракт на поставку газа, подписанный компаниям "Газпром" и PGNiG в 1996 году, предусматривает объем поставок российского газа в Польшу в размере около 10,2 млрд кубометров в год. При этом в соответствии с условием договора "бери или плати" концерн PGNiG обязан оплачивать как минимум 8,7 млрд кубометра газа в год, даже если не нуждается в таких объемах поставок, отмечается на сайте компании. В то же время за каждой стороной сохраняется право потребовать пересмотра действующих цен на газ, в случае если компании покажется, что они не соответствуют рыночным.

Именно этим правом и воспользовалась компания PGNiG в ноябре 2014 года. Иск против "Газпрома" польский концерн направил в арбитражный трибунал в Стокгольме в феврале 2016 года.

Ранее УНИАН сообщал, что Литва окончательно проиграла продолжавшийся почти восемь лет спор с российским концерном "Газпром" о компенсации в размере примерно 1,4 млрд евро за слишком дорогие поставки российского газа в период 2004–2012 годов.