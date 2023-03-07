Пока подтвержденной информации, кто мог бы быть причастен к диверсии, нет.

Советник главы ОП Михаил Подоляк отрицаает причастность проукраинских диверсионных групп к подрыву труб "Северного потока", о чем он написал в своем Twitter.

Подоляк ответил на это цитатой из заявления Путина, когда у того спросили, почему утонул "Курск". Слухи, распространенные СМИ, он назвал "конспирологическими теориями".

"Хотя я люблю коллекционировать интересные конспирологические теории об украинском правительстве, должен отметить: Украина не имеет отношения к казусу в Балтийском море и не имеет информации относительно "проукраинских групп по подрыву". Что случилось с "Северными потоками"? "Они затонули", как говорят в самой РФ...", - заявил Подоляк.

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В материале The New York Times указывалось, что к подрыву российского газопровода могла быть причастна проукраинская группа, в то же время речь не шла о причастности к инциденту военно-политического руководства Украины.

США не стали это комментировать. А вот в российском МИДе уже заявили, что будут поднимать этот вопрос на заседании ООН.

Подрыв "Северного потока" - что известно

О взрывах на газопроводе "Северный поток" в районе Балтийского моря сообщили в сентябре 2022 года. До того компания-оператор Nord Stream заявила о падении до нуля пропускной способности в обеих нитях газопровода "Северный поток" - из-за резкого снижения давления.

Пока подтвержденной информации, кто мог бы быть причастен к диверсии, нет. РФ обвиняла в этом США, затем Британию и Украину.

Россия прекратила поставки газа "Северным потоком" в августе 2022 года. "Газпром" тогда заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки смазки, и что оборудование пришлось отключить до устранения утечки. Но Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка нефти не должна останавливать работу трубопровода.

Уже через несколько дней РФ объявил о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток" на неопределенный срок.

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