Руководящие институты Евросоюза не имеют реальных разведывательных возможностей на своем уровне.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс объяснил, почему Евросоюз не спешит с выводами, и никаких резких осуждений страны-агрессора по поводу подрыва Россией Каховской ГЭС до сих пор не прозвучало.

Он сказал, что руководящие институты Евросоюза не имеют реальных разведывательных возможностей на своем уровне.

"На данный момент мы работаем на основе всей информации, поступающей от государств-членов ЕС, потому что разведывательные службы находятся в них. Возможно, когда-нибудь и у нас будут собственные инструменты, не знаю, но пока мы только собираем имеющиеся данные и координируем действия. Лично моя реакция, как еврокомиссара по вопросам юстиции, была такой: утром, когда стало известно об инциденте, я созвонился с Костиным [Генеральным прокурором Украины], чтобы проговорить две вещи. Во-первых, я внимательно выслушал его описание ситуации. По его словам, это не бомбардировка, а, скорее всего, минирование дамбы российскими силами, которые были там присутствуют. Это звучит логично, но для того, чтобы делать выводы, нам необходимы доказательства", - сказал он в интервью УНИАН.

Видео дня

Рейндерс отметил, что должен был убедиться, что Украина работает в тесной кооперации с Международным уголовным судом, потому что это должно быть не только внутреннее, а именно международное расследование.

"Пока ни американские коллеги, ни ООН не могут выразить четкое осуждение, поскольку все ждут реальных доказательств. Вы помните, возможно, ситуацию с "Северным потоком-2": тогда также звучало много разных заявлений. И, как комиссар по вопросам юстиции, я не могу реагировать через 10 минут с момента инцидента, все должно быть взвешено. Мне хорошо известна украинская позиция, и пока у меня нет других объяснений случившемуся. Конечно, россияне во всем обвиняют Украину. Мы видели, что есть также обвинения относительно того, что дамба уже была частично разрушена из-за постоянных обстрелов", - заявил еврокомиссар.

Он подчеркнул, что его задача состоит не в том, чтобы говорить, кто виноват, а кто – нет, а в том, чтобы предоставить всем прокурорам и судьям все необходимые инструменты для выполнения их работы.

Теракт Каховской ГЭС - последние новости

В ночь на 6 июня российские оккупанты совершили подрыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к масштабной техногенной катастрофе.

Киевская школа экономики вместе с офисом президента, Минэкономики и Минрегионов подсчитали ущерб от разрушения Каховской ГЭС: прямые убытки составляют по меньшей мере 2 млрд долларов. А ориентированная сумма нанесенного окружающей среде ущерба от подрыва Россией дамбы Каховской ГЭС составляет около 146 млрд грн.