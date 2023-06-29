Российские военные захватили и контролировали плотину и Каховскую ГЭС с начала полномасштабного вторжения. А 6 июня 2023 года они совершили теракт, подорвав гидроэлектростанцию.
Журналисты-расследователи проекта "Схемы" и агентства "Слідство.Інфо" идентифицировали оккупантов и их командиров, которые контролировали ГЭС.
Речь идет об оккупантах 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ. Они непосредственно контролировали Каховскую ГЭС.
Журналисты идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", он принимал активное участие в оккупации Херсонской области. Этот оккупант якобы до сих пор находится в Новой Каховке, а еще после разрушения плотины его вызвали в РФ на награждение.
Также расследователи установили личность рашиста, награжденного орденом "За отвагу" - сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова. Награждал его в Новой Каховке заместитель командира 205 - й бригады с позывным "полигон", настоящее имя - Денис Мищенко.
Командир 205 бригады - полковник Роман Титов, как установили журналисты. Он известен украинским разведчикам, поскольку с 2016 года участвует в войне против Украины, в частности на востоке. Известно, что он имеет судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия.
Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины список оккупантов 205 российской бригады:
Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023
В ночь на 6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и плотину. Позже стало известно, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.
В результате подрыва рашистами Каховской ГЭС возникла экологическая катастрофа, был затоплен ряд населенных пунктов, из них объявляли эвакуацию.
Президент Зеленский отмечал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит ВСУ на пути к деоккупации собственных территорий.