Журналисты установили, что оккупанты 205 российской бригады до сих пор находятся в Новой Каховке.

Российские военные захватили и контролировали плотину и Каховскую ГЭС с начала полномасштабного вторжения. А 6 июня 2023 года они совершили теракт, подорвав гидроэлектростанцию.

Журналисты-расследователи проекта "Схемы" и агентства "Слідство.Інфо" идентифицировали оккупантов и их командиров, которые контролировали ГЭС.

Речь идет об оккупантах 205 отдельной мотострелковой "казачьей" бригады Сухопутных войск РФ. Они непосредственно контролировали Каховскую ГЭС.

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Журналисты идентифицировали 35-летнего Арсена Пицхелаури с позывным "Грузин", он принимал активное участие в оккупации Херсонской области. Этот оккупант якобы до сих пор находится в Новой Каховке, а еще после разрушения плотины его вызвали в РФ на награждение.

Также расследователи установили личность рашиста, награжденного орденом "За отвагу" - сержанта инженерно-саперного батальона 205 ОМСБр Руслана Магомедова. Награждал его в Новой Каховке заместитель командира 205 - й бригады с позывным "полигон", настоящее имя - Денис Мищенко.

Командир 205 бригады - полковник Роман Титов, как установили журналисты. Он известен украинским разведчикам, поскольку с 2016 года участвует в войне против Украины, в частности на востоке. Известно, что он имеет судимость за превышение служебных полномочий с применением насилия и оружия.

Журналисты получили от источников в одном из государственных органов специального назначения Украины список оккупантов 205 российской бригады:

Россия подорвала Каховскую ГЭС 06.06.2023

В ночь на 6 июня 2023 года Россия подорвала Каховскую ГЭС, разрушив машинный зал и плотину. Позже стало известно, что гидроэлектростанцию невозможно восстановить.

В результате подрыва рашистами Каховской ГЭС возникла экологическая катастрофа, был затоплен ряд населенных пунктов, из них объявляли эвакуацию.

Президент Зеленский отмечал, что подрыв Каховской ГЭС не остановит ВСУ на пути к деоккупации собственных территорий.

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