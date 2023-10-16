К энергосистеме добавили мощности, которые могут обеспечить суточное потребление миллиона квартир.

Энергетики отремонтировали и подсоединили к энергосети энергоблок ТЭЦ мощностью 250 МВт.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины. "Сегодня на одной из ТЭЦ вышел из ремонта энергоблок, который добавил к энергосистеме дополнительные 250 МВт мощности", - говорится в сообщении.

По подсчетам УНИАН, энергоблок на 250 МВт способен обеспечить суточное потребление почти миллиона квартир (при условии, что каждая из них потребляет 6 киловатт-часов в сутки).

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Подготовка энергетики к зиме

В сентябре 2023 года в "Укрэнерго" рассказали, как защитили энергообъекты от обстрелов. Известно, что энергообъекты Украины имеют пассивный и активный виды защиты.

23 сентября 2023 года в Силах обороны Юга прокомментировали уменьшение использования россиянами в последнее время ракет морского базирования. По словам начальницы пресс-центра Сил обороны юга Натальи Гуменюк, россияне накапливают "Калибры" для ударов по Украине осенью-зимой.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что украинская энергетика готова к зиме на 80%. Кроме того, украинская система ПВО стала еще более комплексной и опытной: к зиме она будет еще крепче, еще сильнее и эффективнее.

Однако в "Укрэнерго" предупредили, что эта зима может быть тяжелее предыдущей, а энергосистема Украины выдержит самый холодный день зимы при одном условии. Обычное, зимнее потребление электроэнергии реально обеспечить, если не будет обстрелов.

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